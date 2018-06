Le don de sang, un acte de solidarité : Instaurer une culture

L’Agence nationale du Sang (ANS) organise diverses manifestations, à l’échelle nationale, afin de sensibiliser sur l’importance du don de sang, et ce, à l’occasion de la journée mondiale du Donneur de sang, le 14 juin, indique l’agence, dans un communiqué. Placée cette année sur le thème «Le don de sang un acte de solidarité», cette journée sera célébrée par l’Algérie à travers diverses manifestations (journées de sensibilisation, collectes de sang, conférence de presse, etc., sous le slogan «Soyez là pour les autres, donnez votre sang, partagez la vie», avec comme objectif «la promotion» de cet acte, précise l’ANS.

Ces manifestations seront menées à travers les structures de transfusion sanguine, en coordination avec les Directions de la Santé et de la Population (DSP) et en partenariat avec la Fédération algérienne des Donneurs de sang, le mouvement associatif, les administrations publiques et privées, les opérateurs de téléphonie mobile, les différents médias, le milieu associatif, etc.

Au 1er semestre 2018, cet «acte de générosité et de solidarité citoyenne» avec certaines institutions, telles que les Douanes, avait permis la collecte de près de 1.000 poches de sang et 5.591 autres poches à l’issue de la collecte organisée avec la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). Par ailleurs, et lors de la célébration de la journée maghrébine du Don de sang, le 30 mars dernier, 10.181 poches de sang ont été réunies. Soulignant que la célébration de cette journée aura lieu cette année, la veille de l’Aïd el Fitr, l’agence informe que le partenariat avec le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs avait permis la collecte, durant le ramadhan 2017, de sensibiliser les citoyens au don de sang à travers les prêches, lors des prières du taraouih, et de récolter 43.065 poches de sang. Sur toute l’année écoulée, 702.908 candidats se sont présentés aux 224 structures de transfusion sanguine réparties sur l’ensemble du territoire national, alors 593.613 poches de sang avaient été récoltées, dont 9.977 par aphérèse, soit une évolution de 6,57% par rapport à 2016.

Un chiffre «appréciable mais insuffisant», estime l’ANS, notant que 34% des dons proviennent de proches, que les 2/3 sont réalisés en site fixe et 1/3 en collecte mobile, sachant que les hommes sont plus nombreux à faire don de leur sang. Grâce à la mobilisation durant la journée mondiale du Donneur de sang 2017, 8.943 poches de sang ont été collectées, fait aussi savoir l’ANS qui convie l’ensemble des médias à couvrir cette journée afin de «contribuer à l’instauration d’une culture du don de sang au sein de la société».