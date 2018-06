Réorganisation des soins et des urgences : Mettre en place les meilleures pratiques possibles

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, a présidé, hier au siège de son département à Alger, une rencontre avec les Directeurs de la Santé et de la Population (DSP) des wilayas hospitalo-universitaires, consacrée à la réorganisation des soins, notamment la prise en charge des urgences médicales et chirurgicales. Les DSP concernés sont ceux d’Alger, Blida, Constantine, Batna, Annaba, Sétif, Oran, Tlemcen, Tizi-Ouzou, et Sidi Bel Abbés, précise le ministère de la Santé, dans un communiqué, notant que cette réorganisation est inspirée du «travail déjà entamé» à Alger et exposé durant cette réunion par le DSP de la capitale. Dans son intervention liminaire, le Pr. Hasbellaoui a insisté sur le fait qu’«il ne s’agit pas véritablement d’une réorganisation mais d’un juste et nécessaire retour à la normale en matière d’organisation et de fonctionnement des services hospitaliers à vocation universitaire, dont la gestion devra être un modèle», est-il indiqué.

«Grâce aux différents programmes de développement initiés par le Président de la République, nous ne manquons pas de moyens, mais simplement d’organisation et d’efficacité», souligne le communiqué. M. Hasbellaoui a, en outre, mis en exergue «les articulations à prévoir pour que cette réorganisation s’inscrive dans la logique globale de mise en place des réseaux de soins sur une base hiérarchisée», est-il ajouté. De même qu’il a fait remarquer que «l’amélioration de la qualité de la prise en charge du patient œuvrera considérablement à redorer l’image des acteurs de la santé, image ternie par une conjugaison de comportements et de dysfonctionnements». «Il est à souligner que cette rencontre vise à mettre en place les meilleures pratiques possibles en matière d’organisation pérenne des soins dans les wilayas à vocation hospitalo-universitaire, avant la duplication et l’adaptation de cette organisation au niveau des autres wilayas du pays», conclut le ministère de la Santé.