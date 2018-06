A l’occasion de la fête nationale de leur pays : Le président Bouteflika félicite ses homologues russe et philippin

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue russe, Vladimir Poutine, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a réitéré son engagement à «soutenir et renforcer» la dynamique qui a marqué les relations bilatérales durant ces dernières années. «La célébration de la fête nationale de la Fédération de Russie m'offre l'agréable opportunité de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens ainsi qu'en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations auxquelles je joins mes vœux de santé et de bien-être pour vous-même, de progrès et de prospérité pour le peuple russe ami», écrit le Président Bouteflika dans son message. «L'occasion m'est également offerte pour vous exprimer ma satisfaction quant au niveau atteint par les relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays, et vous réitérer mon engagement à poursuivre le travail, avec vous, en vue de soutenir et renforcer cette dynamique qui a marqué nos relations bilatérales durant ces dernières années, et ce dans l'esprit et les objectifs de la Déclaration sur le partenariat stratégique qui lie l'Algérie et la Russie», indique le Chef de l'Etat. «Je forme également le vœu de voir nos deux pays poursuivre et approfondir la tradition de dialogue et de concertation politiques, notamment sur les questions internationales et régionales d'intérêt commun et œuvrer pour le triomphe des idéaux de paix, de justice et de coopération dans le monde», conclut le Président de la République.



Le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au Président de la République des Philippines, M. Rodrigo Duterte, à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a exprimé sa disponibilité à œuvrer ensemble pour la consolidation des liens d'amitié et de coopération existant entre les deux pays. «Il m'est agréable, alors que la République des Philippines célèbre sa fête nationale, de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens ainsi qu'en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations et nos meilleurs vœux de santé et de bonheur pour vous-même, de progrès et de prospérité pour le peuple philippin ami», a écrit le Président Bouteflika dans son message. «Je saisis cette heureuse opportunité pour vous assurer de mon entière disponibilité à œuvrer, avec vous, pour la consolidation des liens d'amitié et de coopération existant entre nos deux pays, au service des intérêts communs de nos deux peuples», a ajouté le président Bouteflika.