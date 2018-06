M. Kaouane reçoit l’ambassadeur russe : Excellence des relations

Le ministre de la Communication, Djamel Kaouane, a reçu hier l'ambassadeur de la Fédération de Russie à Alger, Igor Beliaev, avec lequel il a abordé, notamment, le développement de la coopération bilatérale dans le domaine de la communication, indique un communiqué du ministère.

L'audience qui a été l'occasion pour «évoquer l'excellence des relations entre les deux pays liés, depuis 2001, par un partenariat stratégique», a permis de «passer en revue les différents aspects qui intéressent la coopération algéro-russe dans le domaine de la communication et abordé les voies et moyens de son développement, notamment en matière de diffusion de l'information, de formation et d'échanges technologiques et d'expériences», précise la même source.