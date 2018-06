Formation et apprentissage : Participation des firmes russes

La formation et le perfectionnement des formateurs ainsi que la participation active des firmes industrielles russes dans l’effort de formation et d’apprentissages ont été soulignées, hier à Alger, par le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Mohammed Mebarki, avec l'ambassadeur de la Fédération de Russie, Igor Bellaec, qu'il a reçu en audience.

A l’issue de l’audience, il a été convenu, dans le cadre de la mise en œuvre de nouveaux projets de privilégier les actions, la formation et le perfectionnement des formateurs, la modernisation des moyens technico-pédagogiques d’appui à la formation, précise la même source. Les entretiens entre les deux parties ont porté aussi sur l’état des relations entre les deux pays, ainsi que les voies et moyens permettant leur développement, dans le domaine de la formation et de l’enseignement professionnels.

M. Mebarki a présenté, à cette occasion, les axes prioritaires du programme de réforme de son département ministériel, soulignant la nécessité de mettre à niveau la formation des formateurs et des gestionnaires d’établissements et de moderniser les dispositifs d’ingénierie pédagogiques pour répondre aux besoins en compétences demandées par le marché de l’emploi.