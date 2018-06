Grand angle : « Droit » de guerre contre droit humanitaire

Le drame humanitaire des Yéménites n’en fini plus. Les tambours de la guerre tonnent dans la ville portuaire de Hodeïda ou d'importants renforts ont été acheminés par les progouvernementaux, en prélude à une opération militaire que doivent mener Emiratis et Saoudiens. Les appels des instances internationales à éviter une escalade dans cette ville stratégique n’ont pas trouvé échos et certains observateurs parlent déjà de «catastrophe humanitaire» et de «bain de sang».

600.000 habitants sont donc menacés par un déluge de feu alors que Washington est prié de ne pas émettre un feu vert à cette opération. La coalition arabe menée par Ryadh évoque tout en évoquant le volet humanitaire n’ignore sans doute pas que l’opération qu’elle s’apprête à lancer est loin d’être une simple excursion. «La bataille sera certainement longue et laissera des millions de Yéménites sans nourriture, sans carburant et d'autres fournitures vitales «, alerte un nouveau rapport du groupe international d'analyse et de réflexion sur les conflits (ICG).

Seulement Washington a réitéré son «vœu» de répondre positivement à Ryadh et à Abou Dhabi disant comprendre «leurs inquiétudes en matière de sécurité», tout en «insistant sur la nécessité de préserver la libre circulation de l'aide humanitaire et des produits de première nécessité importés.» Une formule sibylline qui sous entend pourtant clairement un quitus délivré pour une aventure guerrière aux lendemains incertains mais surtout dramatique pour des millions de civils. Le bourbier yéménite se complique ainsi et les efforts «intenses» de l'émissaire de l'Onu, Martin Griffiths, d’éviter une tragédie humanitaire au nom du doit de guerre et sécuritaire paraissent déjà bien vaine.

M. T.