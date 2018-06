Oran : 7.000 tenues de l’Aïd distribuées et 300 Omras offertes

Dans le cadre des opérations de solidarité organisées à l’occasion du mois sacré, plusieurs actions ont menées au profit des différentes couches et catégories de la population. Ainsi et dans le cadre de l’opération couffin de ramadan, le nombre distribué arrêté jusqu’à hier est de 122.224, indiquent les services de la wilaya. Des institutions, des particuliers et des associations ont contribué à cette action dont la wilaya, les communes et le CRA, précise la même source. Durant cette même période, pas moins de 925.376 repas chauds et à emporter ont été distribués grâce à l’ouverture de 96 restaurants et la mobilisation de 2.140 bénévoles. En ce qui concerne les vêtements de l’Aïd, la direction de l’action sociale a pris en charge la distribution de 500 tenues au profit des enfants issus de familles démunies et qui leur ont été remis chez eux à domicile. L’opération a été organisée en coordination avec les cellules de proximité de solidarité. En outre, des associations caritatives et des bienfaiteurs particuliers ont contribué à la distribution de 6.500 tenues. Dans le même registre, 2.500 enfants ont été circoncis la semaine dernière dans le cadre d’une opération organisée par les services de la DAS et pour laquelle les moyens matériels et humains nécessaires ont été mobilisés. Pour sa part, le wali d’Oran a offert 300 Omra réparties entre les lauréats du concours de récitation du saint coran et les travailleurs des services d’hygiène et nettoiement, parmi eux 100 ont été sélectionnés par un tirage au sort.

Amel Saher