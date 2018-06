Bordj Bou-Arréridj : Prise en charge de 305 orphelins

Les services de l’action sociale de la wilaya de Bordj Bou Arréridj ne terminent pas une opération de solidarité qu’ils commencent une autre.

C’est ainsi qu’après les couffins du ramadhan et les restaurants du cœur, ces services ont lancé depuis hier une caravane pour offrir des tenues de l’aïd à 305 orphelins de la wilaya. Cette opération, qui devra toucher toutes les communes de la wilaya, devra permettre aux destinataires de passer cette circonstance marquée par la joie dans le bonheur au même titre que les autres enfants. Notons que les bénéficiaires, parmi lesquels figure la fille du martyr du crash de l’avion militaire près de Boufarik Ziani Fateh, ont été choisis par les cellules de proximité qui œuvrent à suivre la situation des démunis à travers la wilaya.

Le don comprend, rappelons-le, une tenue vestimentaire et une paire de chaussures. Ce qui devra soulager la famille de l’orphelin, déjà chagrinée par la perte d’un proche.

Le mouvement associatif n’a pas manqué de se joindre à cette initiative en lançant des opérations similaires dans le but d’assister les familles dans le besoin qui ont assurément été touchées par la chaleur de la solidarité manifestée à leur égard par toutes les composantes de la wilaya.

Il faut noter que les services de l’action sociale ont recensé 21.500 familles démunies qui résident sur le territoire de la wilaya de Bordj Bou Arréridj. Ce recensement, qui a été effectué après l’assainissement des anciennes listes, offre la possibilité, selon ces services, de mieux cibler les familles concernées.

F. D.