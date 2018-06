Sécurité des examens à Béjaïa : La police mobilisée

Le chef de la sureté de wilaya de Bejaia, Bennacer Abdellah, a animé une conférence de presse, au siège du commissariat central, entouré de son staff dont son adjoint, des chefs de la police judiciaire, de l’ordre public, scientifique, technique et administration et le responsable de la cellule de communication, où il a présenté un bilan d’activités de la première quinzaine de ramadhan consacré principalement à la sécurisation des examens scolaires, au bon déroulement du mois de ramadhan avec ses veillées nocturnes, la fluidité de la circulation, les contrôles de personnes, l’assistance et la sécurité des biens publics et privés et le démantèlement des réseaux de malfaiteurs. Tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés avec 1.091 éléments, directement répartis sur le terrain avec 195 véhicules et 52 motos appuyées indirectement par 1.715 policiers. Les moyens scientifiques et techniques ont été également mobilisés avec 29 détecteurs de métal et 30 détecteurs de drogue. L’opération consiste au maintien de l’ordre public par des actions de terrain avec le renforcement des patrouilles de police pédestres et véhiculées, dans les quartiers, ruelles et places publiques qui connaissent en cette période une forte présence de citoyens. De même par l’allègement du trafic routier par la mise en place de points de contrôle fixes. Des policiers ont été déployés devant les mosquées durant les prières de «Tarawih». Pour sécuriser le déroulement des examens de fin d’année, la sureté de wilaya a mobilisé 656 policiers, tous grades confondus ; d’une manière permanente et directe et 319 policiers de manière indirecte. Ce nombre important est chargé de sécuriser les 224 centres d’examens, 24 heures avant les épreuves jusqu’à la fin de l’examen ainsi que les 4 centres de correction à travers la wilaya, et ce, en collaboration avec la direction de l’éducation. Pour le mois de ramadhan, un plan d’action est mis en place de jour comme de nuit, notamment pour la sécurisation des veillées et soirées culturelles. Ainsi durant ce mois, les services de police ont enregistré 33 diverses affaires ayant trait aux atteintes aux biens, aux affaires économiques, cybercriminalité et les affaires de stupéfiants avec la saisie de 520,8 grammes de kif traité, où 52 personnes ont été impliquées. Les services de police ont démantelé dans la commune d’Ighil Ali un important réseau de malfaiteurs spécialisés dans le vol par effraction des maisons et magasins composé de quatre individus. La réussite de l’opération a permis la récupération de 1185,80 g d’or, 1748,80 g de métal blanc (argent), 113 g de perles, une somme de 155.377 DA en monnaie locale et 770 euros en monnaie étrangère, quatre micros PC portables, huit tablettes électroniques, 13 téléphones portables, 6 cartes mémoires, 14 puces téléphoniques, un pistolet Taser et diverses armes utilisées lors des agressions. Le 18 mai dernier, la brigade des stupéfiants de la police judiciaire a démantelé un réseau important de criminels spécialisé dans la commercialisation de la drogue. Cette opération de grande envergure a permis l’arrestation de 22 dealers impliqués, la saisie de 3,7 kg de kif traité, de 16 téléphones portables, d’un véhicule, de diverses armes blanches et une somme importante d’argent, produit de la commercialisation de la drogue. Les 22 personnes interpellées, originaires d’Igherem (Akbou) et de Béjaia, ont été présentées devant le tribunal de Béjaia. La police de l’ordre public a enregistré, durant la première quinzaine du ramadhan, 765 infractions de la route dont 106 par radar pour dépassement de la vitesse limitée. 251 retraits de permis, 32 mises en fourrière, 661 contraventions rédigées, 11 accidents de la circulation causant 14 blessés et 2 morts. En tout, 5.362 véhicules ont été contrôlés. Par ailleurs, les motos sont très nombreuses à Béjaia, créant un climat d’insécurité avec les nombreux accidents. les services de la police ont enregistré 107 infractions, avec 102 retraits de permis et 33 engins mis en fourrière. Huit accidents corporels causés par des motos ont été répertoriés durant cette première quinzaine.

Le service de la police de l’urbanisme et de l’environnement a enregistré 59 infractions de commerce illégal. Huit infractions dans l’hygiène et la santé publique, avec la saisie de 1.077 kg de viandes rouge et blanche et 56 kg de fruits. Ainsi, la relations police - citoyens s’est nettement soudée avec le nombre d’appels téléphoniques sur le numéro 17 (202 appels), sur le numéro 1548 (243 appels). Au cours de ce point de presse, le chef de la sûreté de Wilaya a souligné que «la presse demeure un partenaire incontournable dans les activités des services de police. A travers les suggestions et les informations des journalistes, nous pourrons être toujours à l’écoute des citoyens et améliorer notre relation dans notre noble mission au service des citoyens en leur assurant leur sécurité et celle de leurs biens». Le chef de la sûreté a répondu aux questions de la presse avant de clôturer cette importante rencontre par une collation.

Mustapha Laouer