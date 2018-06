Nuit du destin : Mérite Honoré, et solidarité renforcée

C’est par un riche programme de solidarité et d’une fraternité consolidée, qu’a été marquée la célébration de la nuit du Destin à Sétif.

Un programme qui a permis aux pouvoirs publics locaux, à leur tête le wali, aux institutions et aux gens du bien d’aller vers toutes les couches démunies; les enfants des écoles coraniques, les orphelins, les jeunes aux besoins spécifiques les personnes âgées ainsi que les lauréats de différents concours initiés à cette occasion, et honorer tous ceux qui se sont distingués par le geste du cœur en ce mois de ramadhan pour faire valoir, en cette nuit bénie, les valeurs véhiculées depuis des lustres par notre religion et nos ainés.

Un programme d’autant plus appréciable qu’il consacrera à la mosquée sa juste dimension de creuset du savoir et de l’éducation des jeunes générations qui se sont retrouvées à la mosquée Es Salem de Sétif pour y présenter leurs meilleures œuvres et être honorées chacune en fonction du mérite mais aussi de l’application et des prédispositions. Des fillettes et des garçons, sont venus de tous les coins de cette wilaya pour recevoir leurs récompenses et les encouragements de leurs enseignants et de leurs parents.

Dans cette vaste salle de prière où prenaient place le wali, le président de l’APW, les autorités locales ainsi que le secrétaire de wilaya de l’organisation des moudjahidine, les imams de cette wilaya, les lauréats et les jeunes apprenants, le directeur de wilaya des affaires religieuses et des Waqfs interviendra pour dire la place importante de cette nuit bénie et dresser un bilan des activités du secteur durant le mois de ramadhan, marqué, dira-t-il, par la distribution de plus de 36.000 couffins, des milliers de trousseaux pour les orphelins, autant de rations alimentaires. Il exprimera, à cet effet, ses remerciements au wali pour la disponibilité dont il a fait preuve constamment à l’endroit du secteur et à tous ceux qui ont contribué pour que les vertus de ce mois soient honorées. Ensuite, l’honneur sera fait aux lauréats des diffèrents concours. cette année, la première place de récitante de tout le coran est revenue à la jeune Anfal Ben Ghellab de la mosquée Oussama ben Zid d’El Eulma à qui une récompense de 160.000 DA lui a été attribuée, suivie de l’enfant de Ain Lahdjar Youcef Chebal, âgé seulement de 14 ans (140.000 Da) et la troisième place est revenue à Bitoul Anad, de la mosquée Cheikh El Foudhil el Ourtilani de Sétif qui aura droit à 120.000 DA.

Dans la catégorie des récitants de 45 «Hezb» du coran, le même privilège sera fait aux jeunes Mejdoub Haroun de Sétif, Nesrine Djelaoudji et Youcef Islam de Ain Oulmène dont les récompenses iront de 140.000 à 100. 000 DA, alors que le même interet sera porté à l’endroit des plus jeunes et tous ces enfants aux besoins spécifiques Samir Belala, Aissa Mekidèche et Saber Mahboub que le wali a tenu également à honorer pour les efforts consentis. Une grande cérémonie à l’issue de laquelle les enseignants des écoles coraniques et les meilleurs «Mouadhen» de la wilaya seront récompensés, tout comme les lauréats des meilleures activités de bienfaisance, culturelles et féminines ainsi que les imams qui ont réussi à recouvrer les meilleures parts de «Zaket» et une personnalité du conseil scientifique de wilaya.

Une journée qui sera également marquée par une vaste campagne de circoncision des enfants de fonctionnaires de la wilaya et de la sûreté de la wilaya de Sétif avant que le wali ne préside deux autres cérémonies, l’une organisée par la DAS aux profit des orphelins, qui recevront pour l’occasion leurs trousseaux de l’aid, et l’autre au niveau de la maison de la solidarité où Nacer Maskri se rendra également comme par la tradition pour rendre visite et honorer les pensionnaires de cette structure d’accueil.

F. Zoghbi