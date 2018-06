Services des urgences : Faire face aux excès de ramadhan

Les urgences médicales des hôpitaux d’Alger sont davantage sollicitées à chaque arrivée du mois de Ramadhan. En effet, de par un changement subit dans le mode alimentaire et une modification dans les mœurs quotidiennes, l’afflux des malades et de leurs proches qui arrivent aux services des urgences durant la période du jeûne, de jour comme de nuit, a fini par s’imposer tel un élément du décor caractérisant le mois sacré. Chaque jour que Dieu fait, on enregistre une série de collisions, agressions, bagarres,… Et ces mésaventures, auxquelles l’on ajoute des sinistres domestiques plus ou moins graves, connaissent leur épilogue aux urgences des CHU.

C’est donc le lot quotidien des médecins, infirmiers, ambulanciers et personnel hospitalier au complet : se mobiliser H24 pour répondre aux cris de détresse et venir en aide à ceux qui souffrent. Cette mission, sans doute parmi les plus nobles, tant il est question de sauver des vies humaines, ne relève pas toutefois d’une simple sinécure. En effet, le personnel médical accomplissant leur tâche avec loyauté et dévouement est assez souvent confronté à des situations difficilement gérables, voire inextricables du fait de la forte affluence des malades. C’est notamment le cas au niveau des urgences du CHU Mustapha d’Alger, où nous nous sommes rendus juste après le f’tour.



Les urgences de l’hôpital Mustapha : un service sous pression, mais efficace



Et c’est tout un monde qui s’est ouvert à nous. Alors que la ville était éteinte, et l’entrée de l’hôpital déserte, quelle ne fut notre surprise d’entrer dans une grande salle comble où le brouhaha des discussions se mêlait aux gémissements des malades et aux récriminations de leurs accompagnateurs.

Des dizaines de patients de différents âges attendent leur tour pour passer chez le médecin. Selon le préposé à l’entrée du service, qui s’occupe de l’établissement des fiches, la majorité des arrivants souffrent de colopathies, de troubles digestifs ou de complications de maladies chroniques, suite au jeûne. Et c’est ce moment de rupture du jeûne qui constitue, selon les spécialistes, le pic des consultations, les médecins se retrouvant dépassés par l'afflux des malades. Une pression vécue au quotidien par l’équipe des urgences, et qui provoque beaucoup de stress chez le personnel médical qui doit s’armer de patience pour mener à bien sa mission. « On est parfois submergés par le nombre de patients qui viennent consulter en même temps », a indiqué brièvement un médecin qui passait devant le hall et qui n’avait même pas le temps de nous répondre. « On doit prendre en charge et traiter plusieurs patients à la fois, mais aussi orienter d’autres malades aux services concernés en cas de besoin », a-t-il enchaîné



Recrutement de 22 médecins généralistes depuis le ramadhan



Ainsi, pour mieux prendre en charge les malades et juguler l’afflux humain important, le CHU Mustapha-Pacha a procédé au fur et à mesure, au remplacement des médecins résidents qui sont en grève, depuis novembre 2017, par des médecins généralistes et des maîtres-assistants qui font des roulements de 24H/24H pour répondre à la forte demande que connaît cet hôpital.

Contacté par nos soins, le Pr Rachid Belhadj, directeur des activités médicales et paramédicales au CHU Mustapha, a évoqué les mesures qui ont été prises par le conseil scientifique et la direction de l’hôpital, juste après la grève des résidents. Le professeur a, à ce sujet, fait état de la mobilisation de 90% des médecins généralistes répertoriés au niveau des différents services, assurant du bon fonctionnement de l’organisation actuelle.

« A l’hôpital Mustapha, ça marche bien », a tenu à rassurer le Pr Belhadj, ajoutant que les malades sont pris en charge par des médecins généralistes formés dans différentes spécialités et qui sont accompagnés par des maîtres-assistants et des professeurs. «Nous nous sommes bien organisés pour mieux répondre aux besoins des malades », a-t-il précisé, soulignant les efforts consentis au niveau de l'hôpital pour prodiguer les soins nécessaires à tous les malades et réduire la pression sur les différents services, notamment celui des urgences qui enregistre le plus grand nombre de consultations, notamment durant le ramadhan.

Le Pr Belhadj a, dans le sillage, fait savoir que le CHU Mustapha a procédé, depuis l’avènement du mois de ramadhan, au recrutement de 22 nouveaux médecins généralistes pour renforcer l’équipe médicale déjà existante. « Ces médecins, dira le Pr Belhadj, suivent actuellement des formations, avant d’être répartis à travers les services, notamment ceux qui connaissent une forte demande et sont constamment sollicités, comme les services de gynécologie et obstétrique et ceux des urgences médicales.



4 à 5 cas d’AVC enregistrés quotidiennement



Poursuivant ses propos, le Pr Belhadj a tenu à préciser que des centaines de personnes se présentent quotidiennement au niveau des services des urgences, notamment durant le ramadhan.

« Depuis le premier jour de Ramadhan, on dénombre en moyenne une centaine de malades, par jour, qui viennent consulter au niveau des urgences », a indiqué le spécialiste, faisant remarquer que les cas les plus fréquents sont les personnes âgées, notamment celles atteintes de maladies chroniques et qui font des malaises et des complications suite au jeûne. Selon le Pr Belhadj, « les diabétiques, les hypertendus et autres malades souffrant de cardiopathies sont les malades qui consultent le plus dans ce service, car ils tiennent à observer le jeûne malgré leur maladie ». Il a, dans ce contexte, révélé qu’entre 4 à 5 cas d’accidents vasculaires cérébraux (AVC) sont enregistrés quotidiennement au niveau du CHU Mustapha. «De nombreux malades chroniques font carême malgré les interdictions de leurs médecins traitants », a indiqué le Pr Belhadj, précisant que les complications engendrées par cette décision est le motif de consultation au niveau des urgences juste après la rupture du jeûne.

Le spécialiste évoquera, également, les nombreux cas des blessés d'accidents de la circulation enregistrés durant le ramadan, «notamment à quelques instants du f’tour ». Il a, à ce sujet, appelé les conducteurs de véhicules à faire preuve de responsabilité et de vigilance, précisant que ces victimes font de l’excès de vitesse pour arriver à l’heure, ce qui provoque d’importants dégâts.

Le Pr Belhadj a, en outre, fait savoir que les victimes d'agressions se rendent aux services des urgences, auxquels s’ajoutent des faux malades qui souffrent, généralement, de pathologies psychiques.

Kamélia Hadjib