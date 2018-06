Mme Eddalia au foyer des personnes âgées de Bab Ezzouar : émotion et partage

À l’occasion de la célébration de Leïlat El-Qadr, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, a assisté, lundi soir, à la cérémonie de célébration de cette sainte nuit de la tradition musulmane, au Foyer des personnes âgées de Bab Ezzouar à Alger.

Comme le veulent la tradition musulmane et les coutumes de notre pays, la circoncision se fait habituellement pendant la nuit de Leïlat El-Qadr. Cette tradition, perpétuée depuis des siècles, rassemble les familles et les amis dans une ambiance festive. L’utile a été joint à l’agréable, du moment où les personnes âgées de ce foyer ont assisté à la tradition du henné au bénéfice d’une dizaine d’enfants, en provenance des établissements spécialisés relevant du secteur dans une ambiance très familiale. La cérémonie a eu lieu en présence de Ghania Eddalia, sous les sonorités de la zorna et la dégustation des gâteaux traditionnels, dans une ambiance conviviale.

La ministre a souhaité que la solidarité demeure toujours renforcée entre la société civile et les autorités locales, afin de vivre des moments de partage et de joie. «Les personnes âgées ont partagé cette joie avec les enfants, dans le cadre de la communication entre les générations et la solidarité entre toutes les franges de la société. La solidarité doit toujours se renforcer entre la société civile et les institutions de l’État, que ce soit les ministères ou d’autres organismes», a-t-elle fait savoir, avant de revenir sur l’Aïd-el-Fitr. «D’abord, il y a la sûreté de daïra de Dar El-Beida qui offre des cadeaux chaque Aïd aux personnes âgées de ce centre. Le ministère de la Solidarité nationale, ainsi que la wilaya d’Alger ont offert des vêtements pour l’Aïd aux enfants des établissements spécialisés relevant du secteur. Nous avons également distribué pas moins de 1.500 vêtements pour enfants aux familles démunies», a-t-elle souligné. « Cela est devenu une coutume, voire une tradition nécessaire dans tous les centre spécialisés aux quatre coins du pays. Cela dit, nous donnons des instructions à toutes les directions de wilaya, afin que chaque célébration soit meilleure que l’année précédente», a-t-elle encore noté.

Kader Bentounès

1.500 tenues distribuées aux enfants à Alger

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, a fait savoir, lundi, lors d'une visite à la Kheima de l'Iftar collectif supervisé par la fondation Ness El-Khir, à la place El-Kettani de Bab El-Oued, que « plusieurs opérations de solidarité ont été programmées au profit des familles démunies, à savoir l'achat d’habits pour l'Aïd en faveur des enfants, outre la distribution de plus de 1.500 tenues au niveau de la wilaya d'Alger.

la ministre a mis en exergue le rôle des mouvements de la société civile et associatif, en vue de définir exactement la liste des familles et des personnes démunies ayant besoin du soutien de l'État et de l'action caritative, par un échange d'informations et de données entre les mouvements de la société civile et associatif activant dans le domaine caritatif et humanitaire, et les directions de l'action sociale.

À ce propos, Mme Eddalia a tenu à préciser que les portes du ministère, à travers la direction du mouvement associatif et l'action humanitaire, «sont ouvertes», ajoutant que «des instructions ont été données aux directions de l'action sociale, en coordination avec toutes les associations activant dans l'action humanitaire et caritative».

Hichem Hamza