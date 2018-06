Après 25 ans de fermeture : réouverture du musée de Timgad

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a présidé dimanche la réouverture du musée d’archéologie de Timgad (Batna) fermé depuis 1993, soit près de 25 ans. Le ministre qui a entamé sa visite de travail dans la wilaya samedi soir a assuré que ce musée, resté trop longtemps fermé, a été réhabilité pour satisfaire aux normes requises lui permettant de recevoir les visiteurs. Ce musée renferme, a-t-il ajouté, les plus belles mosaïques connues à travers l'histoire dont le nombre dépasse les 80, en plus de nombreuses pièces archéologiques précieuses qui ont besoin aujourd’hui d’un travail de présentation et de marketing. "Nous ne nous contenterons pas d’ouvrir les portes du musée au public et nous travaillons actuellement à rechercher les meilleurs formules pour promouvoir pareils sites, éventuellement par le recours à des entreprises spécialisées pour faire la promotion de l’image culturelle, historique et attractive de l’Algérie qui est une question vitale", a déclaré M. Mihoubi. Il a également estimé que le Centre national de recherche en archéologie a accompli un grand travail pour réaménager cette structure et en faire un site d’attrait culturel, touristique et économique. Le travail inclut également d’autres aspects, dont la formation, a ajouté le ministre, avant d'annoncer le lancement, "dans un mois", d’une opération "première du genre dans le monde arabe" pour la formation de restaurateurs de mosaïques de sorte, a-t-il noté, à donner au pays le plus grand nombre de spécialistes dans ce domaine.