L’ambassadeur de Corée en visite à El Moudjahid

Le nouvel ambassadeur de Corée en Algérie, son Excellence Lee Eun-yong, a rendu hier une visite de courtoisie à El Moudjahid. Le diplomate, qui s’est entretenu avec le PDG, M. Achour Cheurfi, et ses collaborateurs, a montré un vif intérêt pour nombre de sujets, dont celui de la presse nationale et de sa place dans le pays. Il a, notamment évoqué son souhait de développer les échanges culturels entre les deux pays, et donné des informations sur la presse coréenne.