Dans la lucarne : C’est une question de temps

C’est une lapalissade de dire que tout le peuple algérien, qui aime le football, veut qu’il y ait un changement à la tête des verts. Les adjoints, Menad et Ighil, qui n’avaient pas eu une grande activité au côté de Madjer, ont décidé de « plier » bagages avant l’heure étant sollicités par certains clubs. Il faut savoir que quand il est nécessaire de partir, il faut le faire. Il n’y a plus rien à espérer pour continuer à travailler sur une « chaloupe » qui va sombrer d’un moment à l’autre. C’en est fini des derniers espoirs balayés par une équipe du Portugal qui n’était pas, pourtant, la meilleure actuellement, du moins par rapport à ce que l’on avait vu lors des matches amicaux joués dernièrement avant le début du mondial. Celui-ci débutera ce jeudi avec le match inaugural entre la Russie, le pays hôte, et l’Arabie Saoudite, qui reste sur une défaite, en amical, contre l’Allemagne (2 à 1). Il est certain qu’on a perdu de notre superbe et de notre éclat. Les bonnes prestations hantent encore, pourtant, les différents terrains du Brésil comme Belo Horizente, Porte Allegre, Curitiba et autres. Aujourd’hui, on peut dire qu’on est rentré dans les rangs en « rasant presque les murs ». La « honte » est omniprésente, et certains de nos fervents supporters, qui aiment vraiment l’EN, n’ont pas manqué de pleurer face à cette descente effrayante aux abysses. Il n’y a pas longtemps, on trônait sur le Ranking FIFA en Afrique où l’on était le « numéro un » sans partage, n’en déplaise à certains qui n’ont pas apprécié, pour on ne sait quelle raison, ce classement international. Ils vous diront qu’il ne rime à rien. Eh bien non. Il est très important lors des différents tirages au sort, aussi bien sur le plan régional, africain qu’international. On est actuellement, après la défaite contre le Cap-Vert, situé à la 66e place. Un net recul qui reste incontestable. Ceci dit, face à cette situation pour le moins unique dans les annales de notre football, la « vox populi », et même sur le plan officiel, demande du « sang neuf » à la tête d’une sélection nationale qui reste la seule qui rassemble et qui unifie tout un peuple. D’où la nécessité de ne pas la « laisser choir » comme un fruit mûr et que personne n’en veut. Il est certain que dans tous les esprits tout s’est clarifié et que l’on attend que la décision officielle pour officialiser le départ de tout le staff actuel de l’EN. Même les entraîneurs des gardiens de but sont concernés. Il est évident que tout se fera lors de la prochaine réunion du Bureau Fédéral sous la houlette de Kheireddine Zetchi. Ce dernier est parti dimanche dernier en compagnie de son secrétaire général, Mohamed Saâd, et le manager général de l’EN, Hakim Medane, à destination de Moscou (Russie), via Francfort, pour participer au 68e congrès de la FIFA qui aura à statuer sur le choix du pays qui organisera le mondial 2026 avec la participation et pour la première fois de 48 pays. C'est-à-dire qu’il va augmenter les chances de qualification dans le continent africain, puisqu’il y aura entre neuf et dix pays du continent présents à la fête mondiale. Comme le président de la FAF sera donc absent, il faudra donc, c’est logique, attendre son retour au pays et le conclave du BF de la FAF pour être définitivement fixé sur l’avenir de Madjer avec les verts. Il est certain qu’il n’a pas voulu démissionner du fait qu’il estime avoir bien travaillé et qu’il ne va pas partir gratuitement (indemnités). Ce qui n’est pas le cas de la grande majorité des algériens et aussi des spécialistes dont ceux qui gèrent le sport algérien d’une manière générale. Il est certain comme dit l’adage, un « chat échaudé craint l’eau froide ». Il faut donc bien réfléchir pour ne plus perpétuer les mêmes erreurs. Nos supporters ont besoin de retrouver leur sérénité. C’est ce qui leur manque actuellement.

Hamid Gharbi