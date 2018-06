CRB, L’AG reportée aura lieu aujourd’hui : Quelles solutions de sortie de crise ?

La situation complexe au Chabab Belouizdad, avec la crise multiforme qui secoue le club, connaîtra-t-elle bientôt son dénouement ?

C’est ce que souhaitent vivement les inconditionnels belouizdadis qui ne savent plus où donner de la tête. Ils craignent le pire pour leur club de toujours, car au rythme où vont les choses, rien ne prête à l’optimisme. Une assemblée générale du club était prévue pour samedi dernier. Les responsables du club devaient profiter de l’occasion pour débattre des problèmes que traverse le CRB pour tenter de trouver des solutions de sortie de crise. Toutefois, en l’absence des actionnaires, principaux concernés par le conclave, l’assemblée générale en question n’a pas pu se tenir. Seuls le président du CSA, Chetouf, le président de l’APC de Belouizdad, Amamra, et l’avocat du club se sont présentés sur les lieux. Point d’actionnaires ! Pourquoi donc cette absence inattendue ? Selon nos informations, les actionnaires voulaient mieux préparer les choses et ils leur restaient quelques points à peaufiner avant de tenir l’AG. Ainsi, il a été convenu que celle-ci soit reportée à aujourd’hui mardi. Tout le monde devrait y être présent cette fois-ci. Surtout que le temps presse et que pour préparer la saison à venir qui débutera au mois d’août, il faudra réunir les conditions nécessaires sur tous les plans. Déjà que le Chabab est très en retard sur le volet recrutement et qu’il a déjà perdu certains de ses meilleurs éléments partis monnayer leurs talents ailleurs, tels les Lakroum, Draoui, Salhi et autres. Les deux premiers ont rejoint l’ESS, alors que le keeper belouizdadi a opté pour la JSK. Au moment où d’autres cadres de l’équipe sont annoncés un peu partout. Naâmani est proche de l’ESS, Belaili est sur le point de rejoindre le CSC, Bouchar est en contact avancé avec l’équipe marocaine du Widad de Casablanca selon les dernières informations en notre possession. C’est pourquoi les responsables du Chabab doivent faire le nécessaire sans tarder pour tenter de garder les autres joueurs sur lesquels il tient, tels les Selmi, Zenasni, Bechou et autres. Il y a aussi le cas des joueurs qui lassés d’attendre qu’on leur verse plusieurs mois de salaires, ont fini par déposer leurs dossiers au niveau de la CRL et ainsi le CRB risque de les perdre, si la CRL leur donne raison et leur accorde leurs lettres de considération. Les dirigeants doivent aussi se montrer capables de renflouer les caisses du club pour mettre fin à la crise financière qui perdure et qui empêche le Chabab de progresser. Qu’en est-il du président Bouhafs ? Ce dernier a annoncé sa démission en premier lieu, suite à la pression exercée sur lui, par les supporters, l’entourage immédiat du club et par les autres dirigeants eux-mêmes. Mais voilà qu’il revient à la charge et annonce, contre toute attente, qu’il est toujours président du CRB et que le dernier mot lui revient. Il a même fait savoir qu’il s’active en ce moment pour assurer un bon recrutement, en ayant des contacts intéressants avec de bons joueurs sans révéler leurs noms pour le moment. Par ailleurs, Azzedine Ait-Djoudi vient d’être engagé officiellement par la direction du Chabab de Belouizdad présidée par Bouhafs. Il a en effet paraphé dimanche un contrat de deux ans. Hadj Bouhafs a même affirmé qu’il est sur le point de régler les cas litigieux en rapport avec les dossiers déposés à la CRL par certains joueurs. Alors assistera-t-on à une entente entre les actionnaires et Bouhafs lors de l’AG qui se tiendra demain où bien verra-t-on un bras de fer entre les deux parties, sachant que parmi les principaux points à l’ordre du jour de celle-ci, il y a l’entérinement de l’éviction de ce dernier ?! La réponse sera apportée aujourd’hui mardi. Chacun y donnera son point de vue et proposera les solutions préconisées. Ce conclave très important à ce moment précis apportera-t-il les réponses nécessaires aux nombreuses interrogations quant au meilleur chemin à suivre pour redorer le blason du Chabab de Belouizdad, sachant que si rien n’est concrètement fait en urgence, le club court à sa perte ? On le verra bien.

Mohamed-Amine Azzouz