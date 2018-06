Sommet de Singapour : Trump confiant

Donald Trump et Kim Jong Un étaient engagés hier dans les ultimes préparatifs à la veille de leur sommet historique, pour lequel le président américain affiche sa confiance et une forme d'impatience. Les regards du monde entier sont tournés vers Singapour avec une même interrogation: le président des Etats-Unis, qui a accepté à la surprise générale de rencontrer le leader nord coréen, réussira-t-il à pousser Pyongyang à renoncer à l'arme nucléaire? «Je pense que cela va très bien se passer», a-t-il déclaré à l'occasion d'un déjeuner de travail avec le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong. «Heureux d'être à Singapour, excitation dans l'air!» avait tweeté un peu plus tôt le locataire de la Maison Blanche, qui s'est entretenu par téléphone le président sud-coréen Moon Jae-in et le Premier ministre japonais Shinzo Abe. Le tête-à-tête entre les deux hommes, absolument inimaginable il y a quelques mois lorsqu'ils étaient engagés dans une surenchère verbale faisant craindre le pire, est prévu mardi matin dans un hôtel de luxe de la cité-Etat asiatique. A J-1, l'équipe Trump s'est employée à donner une image encourageante des négociations sur lesquelles la partie nord-coréenne est restée absolument muette. Personnage central de ce dialogue, le chef de diplomatie américaine Mike Pompeo, qui a rencontré Kim Jong Un à deux reprises, a assuré que les discussions avaient progressé «rapidement» au cours des dernières heures. «Je suis très optimiste quant aux chances de réussite», a-t-il lancé lors d'une conférence de presse.

