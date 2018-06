Constantine : La Cherbet omniprésente

La Cherbet, cette citronnade rafraichissante s’est frayée durant ce ramadhan un chemin vers les meïdas de f’tour des Constantinois, où sa présence est devenue pour beaucoup quasi-quotidienne concurrençant durement les autres boissons gazeuses et jus. Face à cet engouement, certains consommateurs font montre de retenue et affichent des appréhensions sanitaires liées de prime abord aux conditions de mise en vente pas très saines. Pour Ilhèm, médecin de son état, cherbet est délicieuse et rafraichissante mais son exposition sous le soleil dans des sachets et des bouteilles plastiques réutilisées et son origine «méconnue» freine sèchement l’envie de l’acheter. La Cherbet dont la réputation est demeurée attachée à Boufarik (commune de la wilaya de Blida, région traditionnellement célèbre pour sa culture des agrumes) est essentiellement une boisson à base de citron, sucre et eau de rose. Sa préparation prend particulièrement de l’ampleur durant le ramadhan durant lequel sa demande augmente générant un commerce florissant.

Les constantinois ont été pris d’un coup de cœur pour cette boisson comme en témoigne sa mise en vente observée un peu partout dans les marchés et places commerçantes, note un vendeur de cherbet installé devant un grand centre commercial de Constantine. «Nous couvrons nos étales avec des parasols et nous veillons à entourer les récipients de cherbet de glace pour en conserver la saveur et la fraicheur», ajoute ce vendeur. En dépit des réserves et craintes soulevés par certains consommateurs, la cherbet tient bon sur le marché et semble concurrencer sévèrement les multiples marques de limonades, boissons gazeuses et autres jus au point parfois de voir des files d’attente se constituer autour des plus renommées vendeurs. Lorsque l’on est rassuré sur son origine, cette citronnade constitue certainement une boisson hautement rafraichissante après une longue de journée de jeûne et bienfaits nutritifs indéniables, assurent nombre d’habitués consommateurs de cherbet.



Cherbet à l’origine inconnue, un danger pour la santé



«La Cherbet à l’origine méconnue, vendue anarchiquement sur les marchés et places publiques doit être impérativement évitée», assure le président du bureau local de l’Organisation algérienne pour la protection et l’orientation du consommateur et son environnement (APOCE), Farès Benaïdja. La Cherbet traditionnelle est essentiellement à base de jus de citron et sucre tandis que celle mise en vente est tout juste une eau sucrée mélangée à l’acide citrique et à des colorants dont certains sont classés «cancérogènes» par l’Organisation mondiale de la santé, a relevé Benaïdja assurant que les effets de certaines intoxications alimentaires «prennent des années pour apparaitre» sur le consommateur.

L’APOCE, ajoute-t-il encore, œuvre en constance à sensibiliser les citoyens aux risques liés à la consommation de produits à l’origine inconnue et non étiquetés. Selon Abdelghani Bounaâss, chef service de protection du consommateur et répression de la fraude à la direction de commerce le contrôle des commerces se fait d’une manière aisée alors que la lutte contre le commerce informel dont la vente de boissons à l’origine inconnu exige une présence des services de sécurité, faisant état de patrouilles régulières des brigades de contrôleurs. La diffusion d’une culture de consommation sensible à la qualité et à la traçabilité des produits notamment alimentaires constitue l’alternative la plus sûre et plus durable pour faire face à pareilles pratiques, de l’avis de nombre de citoyens et de responsables de la direction du commerce.