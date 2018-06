Les journées de l’Inchad et le Madih de Annaba : Ambiance spirituelle et mystique

Les journées de l’Inchad et le Madih se sont ouvertes samedi dernier, après la rupture du jeûne, à la maison de la culture, Mohamed Boudiaf d’Annaba en présence des fans de ce patrimoine spirituel qui ont créé une ambiance extraordinaire au fil de la première soirée. Ainsi, le concert inaugural de cette manifestation culturelle a vu le passage de trois troupes dont la notoriété n’est plus à présenter à Annaba et sa région, au grand bonheur des férus de ce genre musical. Un véritable ravissement musical et spirituel pour le public qui n’a pas cessé tout le long du concert d'accompagner les artistes avec des claquements de mains.

Il s’agit du choral horizon pour l’Inchad et celle de Sidi Brahim sous la conduite de l’artiste, Rachid Daif ainsi que l’association des anciens Aissaouas de la cité. Ces dernières ont exécuté des morceaux mystiques et folkloriques qui ont poussé le public à danser au rythme de la musique et la nouba riches en sons et paroles. Il convient de rappeler que la chorale «Horizon» pour l’inchad a représenté notre pays au festival international d’Iran en 2014 consacré à ce style musical.

Les chants glorifiant les vertus transcendantes du prophète Mohamed (QSSSL), ont plongé la salle de la maison de la culture Mohamed Boudiaf, dans une ambiance spirituelle et mystique. Pas moins de neuf troupes et chanteurs célèbres spécialisés dans ce style musical, issus de Annaba vont relayer tout au long de ces journées locales qui va apporter un plus à l’animation du mois sacré du ramadhan dans la ville de «Bouna». Organisée par la maison de la culture Mohamed Boudiaf en collaboration avec la direction de wilaya, cette manifestation culturelle s’est poursuivie jusqu’à la soirée d’hier lundi au grand bonheur des mélomanes du chant Aissaoui et l’art de l’Inchad en quête de repos et de loisirs après la rupture du jeûne.

Par ailleurs, une autre fête consacrée à une Hadra Aissaouia, s’est déroulée, sur le Cour de la révolution en plein air à proximité du théâtre régional Azzedine Medjoubi, a été organisée dans la même soirée par l’office communal de la culture et du tourisme à la grande joie des badauds et les amoureux des viellées nocturnes.

B. Guetmi