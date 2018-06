Tizi Ouzou : Ali Amrane enflamme la scène

La star du folk-Rock kabyle, Ali Amrane, a enflammé, dimanche dernier en soirée, la salle de spectacle de la maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou où il s’est produit dans le cadre des soirées ramadhanesuques qu’organise la direction locale de la Culture depuis le début de ce mois sacré. La salle de spectacle de cet édifice culturel s’est avérée trop exigüe pour contenir ces centaines de fans venus écoutés et voir de prés leur rock-man préféré qui, de son coté, n’a lésiné aucun effort sur scène pour leur offrir de merveilleux moments de joie, de détente et d’évasion. Son passage très attendu à Tizi-Ouzou, a été, de l’avis de ses fans, des plus marquants et impressionnants. Devant la foule qui reprenait en chœur ses chansons, le chanteur, disposant d’une voix chaude et toute indiquée pour son style a d’emblée mis le feu dans la salle poussant ainsi ces fans, jeunes, moins jeunes, femmes et hommes, à investir la piste de danse pour se laisser emporter par ces airs musicaux des plus exquis. Entres autres tubes interprétés par cet artiste à l’avenir, des plus promoteurs eu égard à son très beau et varié répertoire qui ne cesse de s’enrichir et de se développer, on cite «Aqlalas», «Tavalist», «Lghorba», «Arwah», «A xali slimane», «Akki Dammour». La scène vibre d’une chanson à une autre et l’assistance réagit instantanément à tous les mouvements opérés par ce chanteur jeune et ambitieux. Les présents, tous fans de l’artiste, se sont laissés emportés par les sonorités exécutées majestueusement par la star et son équipe de musiciens. À la fin du spectacle, les fans présents ne cessaient de supplier l’artiste de continuer à chanter. Le chanteur Ali Amrane devant animé dans la soirée de lundi un gala dans la localité de Boudjima, une localité qui a abrité tout au long de ce mois de Ramadhan plusieurs soirées artistiques animées plusieurs vedettes de la chanson Kabyle. Après ce gala, le rockeur est attendu aujourd’hui, mardi, à Bouira et demain, mercredi, à Béjaia où ses milliers de fans seront certainement au rendez-vous comme d’habitude.

Bel Adrar