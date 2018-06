Association Kafil El Yatim : Algériens et étrangers partagent l'Iftar

Parmi les actions de solidarité les plus remarquables en ce mois sacré, il y a lieu de citer l'organisation d'Iftar collectif comme celui organisé par l'Association «Kafil El Yatim» (le parrain de l'orphelin) le 24 mai dernier au stade de Mustapha Tchaker (Blida) au profit de 6.000 personnes, orphelins et veuves pour la plupart. Dans ce contexte, la commune d'Alger-centre a organisé un iftar à la place Audin pour près de 1.000 personnes dont des étrangers, un geste à travers lequel les organisateurs ont démontré que «le vivre-ensemble est une valeur ancrée dans l'esprit des Algériens». Cette initiative a été largement saluée par de nombreux jeûneurs se trouvant loin des leurs, comme des étudiants et des ressortissants étrangers. Dans ce même élan de solidarité et de communion, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar à la résidence universitaire Bab Ezzouar 5 (Alger) où il a partagé un Iftar avec des étudiants étrangers issus de 40 pays frères et amis, qui poursuivent leurs études dans les différentes universités du pays.

Dans la wilaya de Bordj Bou Arréridj, des citoyens ont organisé un Iftar à la mémoire des martyres du crash aérien de Boufarik, en coordination avec des éléments des SMA auquel ont pris part plus de 450 personnes. A cette occasion, plusieurs familles nécessiteuses ont bénéficié de couffins distribués chaque Ramadhan par les pouvoirs publics afin d'aider cette frange, alors que d'autres ont bénéficié de «Ouziaa», une tradition solidaire ancrée certains villages, illustrant un héritage social riche en traditions authentiques. Dans ce sillage, le gouvernement a consacré 8.4 milliards DA afin d'assurer la distribution de 2 millions couffins et 6 millions repas chauds à travers 1.300 restaurants.

Par ailleurs, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a instruit le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que cesse le recours à la distribution du couffin de ramadhan, et que cette action de solidarité de l'Etat soit réalisée dès l'année prochaine à travers des allocations financières décaissées par chèque ou par monétique. A l'approche de l'Aid El Fitr, le ministère de Solidarité nationale et nombreuses associations ont lancé d'intenses actions caritatives et de bénévolat notamment la circoncision des enfants à partir de la deuxième moitié du mois sacré, la distribution de vêtements aux enfants des familles nécessiteuses et l'organisation des visites aux malades dans les hôpitaux.