Associations et bienfaiteurs à Blida : Activité intense

A quelque jours de l’Aïd-el-fitr, la wilaya de Blida, à l’instar d’autres régions du pays, est le théâtre d’intenses préparatifs pour accueillir cette fête religieuse, et apporter de la joie dans les cœurs des enfants et des familles nécessiteuses, parallèlement à la poursuite de la tenue des Iftar collectifs, jusqu’au dernier jour du mois sacré. Ainsi, associations, bienfaiteurs et jeunes bénévoles structurés en groupes, ont intensifié leurs activités de solidarité durant cette dernière décade du Ramadhan, en s’attelant à la collecte des vêtements de l’Aïd et à la distribution du dernier couffin de ce mois sacré, englobant les produits et ingrédients nécessités pour la préparation des gâteaux de la fête.

Ces préparatifs vont de pair avec la poursuite des Iftars collectifs organisés quotidiennement aux entrées et sorties des autoroutes de la wilaya, au profit des gens de passage, des personnes nécessiteuses et autres usagers de la route.

A ce titre, l’association caritative «Kafil El Ya time» de Blida avait organisé, le 9e jour du mois sacré, un Tour collectif, au profit de plus de 5000 orphelins, veuves et familles des victimes du crash de l’avion militaire de Boufarik, procédant, par la même, à la distribution de vêtements de l’Aïd au profit de plus de 4.000 orphelins. Les responsables de l’association ont, par ailleurs, assuré que cette action de solidarité se «poursuit toujours, en coordination avec les bienfaiteurs, en vue de vêtir la totalité des orphelins relevant de l’association».

Nombre d’associations culturelles de la wilaya sont, également, présentes sur le terrain, à travers notamment l’organisation de cérémonies de circoncision collectives au profit des enfants, et la distribution du dernier couffin alimentaire du Ramadhan. Outre l’installation de chariots au niveau des commerces et des grandes surfaces commerciales pour la collecte des dons des citoyens, les associations caritatives locales n’ont pas ménagé d’efforts en exploitant tous les moyens possibles, pour inciter les bienfaiteurs et autres industriels et entrepreneurs à mettre la main à la poche. Le dernier canal trouvé étant les réseaux sociaux, qui se sont avérés être le meilleur moyen pour sensibiliser et informer sur leurs activités et leur besoins dans le domaine. Selon les chargés de ces associations et autres groupes caritatifs, à l’exemple de «Nasse El khier», ces appels à dons, lancés via la Toile, rencontrent souvent un écho favorable de la part des utilisateurs, qui viennent généralement renforcer leurs rangs en jeunes bénévoles, ou alors font des dons de nature diverse. Un bénévole, qui a préféré garder l'anonymat, afin de se voir accorder la récompense divine pour son action durant ce mois sacré, a assuré à l’APS, que les «donateurs font preuve d’une générosité sans limites durant ce Ramadhan» et que les «tables du Tour regorgent de mets et de fruits». «Notre seul objectif est de nous rapprocher d’Allah en faisant le bien», a-t-il ajouté. `

Les autorités publiques ne sont pas en reste de ces actions de solidarité. En effet, nombre d’initiatives ont été organisées à l’échelle locale, à l’exemple d’une cérémonie de récitation du Coran, tenue dans la soirée de vendredi à Boufarik, et ayant vu plus de 25 lauréats récompensés par des Omar. Pour la soirée de dimanche, les autorités ont organisé une cérémonie de distribution de clés et de décisions d’affectation de logements de différents types, en vue de semer la joie dans le cœur des familles, à la veille de l’Aïd El Fitr.