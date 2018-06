Association « Erissala » d’El Biar : Plus de 600 f’tourS chaque jour

Depuis le premier jour du ramadhan jusqu'à la veille de l’Aïd, les bénévoles de l’association «Erissala» de la commune d’El Biar

se démènent comme ils peuvent pour assurer plus de 600 f’tours par jour au bénéfice des nécessiteux, SDF et familles démunies.

«Notre restaurant de solidarité n’offre, certes, pas de grands buffets, mais les jeûneurs ont droit, quand même, à un bol de chorba, un deuxième plat, constitué de viande ou de poulet, et un dessert avec une boisson», nous dira M. Ould Madi, président de l’association. Le restaurant est situé dans la cantine d’une école à El Biar et fonctionne sur la base d’un financement et d’un approvisionnement charitables. «Nous nous adressons aux commerçants, grossistes et autres donateurs qui, il faut le souligner, ne nous laissent jamais repartir les mains vides, et c’est grâce a ces dons et l’aide des responsables de la mairie d’El Biar que notre restaurant a pu assurer durant tous les mois de ramadhan entre 650 et 700 f’tours quotidiennement», affirme le président de l’association. Et pour être prêt, chaque jour, à servir ces centaines de repas, il faut que des hommes et des femmes sacrifient leur temps à gérer le restaurant, préparer les nourritures et entretenir les lieux et les matériels. La plupart des personnes engagées dans cette œuvre de solidarité sont des bénévoles. Ce sont presque tous des jeunes, universitaires qui ne dépassent pas la vingtaine. Ils se retrouvent chaque jour, à partir de 13h, et assurent un service complet jusqu'à une heure tardive de la nuit. Chacun de ces bénevoles assure une tâche particulière, à l'instar de la préparation des aliments, cuisiner, assurer l'hygiène, ranger le stock et préparer les plats secondaires. En effet, chacun des présents accomplit sa tâche avec dévouement. Selon le président de l’association, ces tâches sont divisées équitablement entre les présents : «chacun d'entre eux sait exactement ce qu'il est en train de faire pour arriver à temps et servir un des repas chauds aux citoyens qui viennent». Il a aussi précisé que la division des tâches se fait spontanément : «tous les présents s'entraident en effectuant les tâches qui leur conviennent.».



«J’ai beaucoup mûri depuis que je travaille dans ce restaurant»



Ces bénévoles font preuve de générosité en se donnant à fond sans rien attendre au retour. Ils travaillent quotidiennement dans une ambiance où des émotions fortes sont au menu. «Il faut veiller à ce que tout soit parfait, nous ne devons laisser aucun détail nous échapper, car c’est une lourde responsabilité. En effet, les personnes qui viennent doivent ressortir satisfaites de notre établissement», nous dira Ilham étudiante et bénévole dans l’association «Erissala». Dans un programme établi, chaque personne connaît son poste, l’un s’occupe de la cuisine, l’autre des courses, du service et pour chaque activité deux à trois bénévoles s’entraident. «Si je suis bénévole dans ce restau de la Rahma, c’est dans le seul but de contribuer à faire du bien, et ma satisfaction est de voir les gens sortir avec un grand sourire», nous confie Doria, 19 ans, étudiante, bénévole dans cette association depuis quelques années déjà. Malgré son jeune âge, cette jeune fille puise son énergie dans cette devise : «Je pense qu’il n’existe pas plus noble tâche que d’aider ses semblables», nous dit-elle. Son amie Ilham nous révèle qu’elle a beaucoup gagné en maturité en côtoyant toutes ces personnes dans le besoin qui viennent manger malgré elles dans ces restaurants. «Leurs problèmes, leurs vies, leurs histoires nous sortent de notre insouciance et nous font voir les choses avec beaucoup plus de discernement», ajouté-t-elle. Très sensible à la souffrance de ces personnes démunies, Ilham nous raconte l’histoire de cette vielle femme qui vient chercher dans ce restaurant de quoi se remplir le ventre pour le S’hour car sa belle-fille ne lui donne, pour le f’tour et le reste de la soirée, qu’un bol de chorba et une bouraka, pas de quoi rassasier un jeûneur. «de quoi vous faire fondre le cœur !», nous dira Ilham. «Les gens qui mangent ici viennent de milieux différents, il y a les SDF, les chômeurs, les personnes de passage, les étudiants dans les citées universitaires mais aussi des familles entières… car nul n’est à l’abri du besoin », nous confie M. Ould Madi. Rappelons que l’association a procédé, lors d’une sympathique soirée organisée à la mi-ramadhan à la circoncision de 25 enfants issus de familles nécessiteuses, et qu’il est prévu pour le premier jour de l’Aïd la visite d’enfants malades hospitalisés à l’hôpital de Birtraria et une virée à la pouponnière d’El Biar.

Farida Larbi