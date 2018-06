Des cérémonies grandioses : Un toit pour tous

In-Salah : le locatif a la cote



Pas moins de 326 logements sociaux locatifs (LSL) et 365 aides à l’habitat rural ont été attribués, dimanche dans la soirée, à leur bénéficiaire, dans la wilaya déléguée d’In-Salah. Cette opération, qui s’est déroulée en présence des autorités locales, des élus locaux et des notables de la région, a donné lieu à la remise symbolique des clefs aux bénéficiaires de logements et des titres d’attribution d’aides à l’habitat rural au profit des citoyens des communes d’In-Salah, Foggaret Ezzoua et In-Ghar. Cette opération sera suivie, durant les prochaines semaines, par l'attribution de 3.696 logements sociaux locatifs à travers tout le territoire de la wilaya de Tamanrasset, dont 2.656 pour la commune de Tamanrasset, In-Salah (984) et la nouvelle wilaya déléguée d’In-Guezzam (80 logements).



Aïn Defla : la scolarité ne sera pas perturbée



Au total, 416 logements publics locatifs (LPL) ont été attribués à Aïn-Defla. L’opération d’attribution de logements publics locatifs a touché les communes d’Aïn Lechiakh (250 unités), Hassania (20 unités), Birbouche (16 unités), Djemaâ Ouled Cheikh (30 unités), ainsi que Belaâs et Bir Ould Khélifa, ces deux dernières communes se voyant attribuer 50 unités chacune. 947 aides à l’habitat rural ont été également octroyées, par la même occasion, au profit de citoyens issus des communes d’Aïn Soltane, Oued El-Djemaâ, Birbouche, Bourached, Djelida et Bir Ould Khelifa. Le wali, Benyoucef Azziz, a indiqué que l’opération d’attribution de logements socio-locatifs touchera, dans les semaines à venir, d’autres communes de la wilaya, signalant que de colossaux efforts sont déployés afin que cette opération ait lieu avant la prochaine rentrée sociale, afin que la scolarité des enfants ne soit pas perturbée.



Ghardaïa : dans les délais



Les clés de 60 logements de type public locatif (LPL) ont été remises à leur bénéficiaire dans la commune de Berriane (nord de Ghardaïa), lors d’une cérémonie symbolique présidée par le wali Azzedine Mechri. Ces logements font partie d’un programme de 294 unités achevées, et retenu en faveur de cette collectivité. Une dizaine de décisions d’affectation d’aides au logement rural ont été également attribuées. Le wali a souligné que cette opération, s'inscrivant dans le cadre de la concrétisation du programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, vient en réponse aux engagements pris par les autorités de la wilaya de distribuer ce quota dans les délais impartis.



Ouargla : respect du cachet architectural



Plus de 760 logements de types rural et promotionnel aidé ont été attribués à Ouargla. L’opération a porté sur une remise symbolique à leur bénéficiaire de 70 titres d’attribution d’aides à l’habitat rural sur les 566 unités programmées à travers la wilaya, ainsi que 32 titres de logements promotionnels aidé sur les 200 de prévus (82 à Ouargla et 118 à Touggourt), et 15 titres d’attribution de lots de terrain dans le cadre des lotissements sociaux. Le wali d’Ouargla, Abdelkader Djellaoui, a saisi l’opportunité pour appeler les bénéficiaires, notamment ceux des programmes et des lotissements sociaux, à respecter dans leur construction le cachet architectural de la région, avant de faire état de la consistance des programmes d’habitat, toutes formules confondues, accordés à la wilaya.



Laghouat : nouvelles unités avant fin 2018



Au moins 1.135 unités d’habitat de différentes formules ont été attribuées à Laghouat. Les décisions de ces unités concernent des aides à l’habitat rural (1.121 unités) réparties entre 14 communes de la wilaya, ainsi que des logements de type public locatif (11) implantés dans trois communes, et des aides destinées à la restauration de trois habitations précaires au chef-lieu de wilaya. L’opération s’est déroulée, lors d’une cérémonie de remise symbolique de 53 titres d’attribution à leur bénéficiaire, soit trois par commune pour ce qui est des aides à l’habitat rural, ainsi que de l’ensemble des titres concernant le logement public locatif et l’habitat précaire. Le wali de Laghouat, Ahmed Meguellati, a annoncé l’attribution, avant la fin du 3e trimestre 2018, de pas moins de 3.025 logements de type public locatif, en plus de la réception de 2.200 autres unités de même type.



Médéa : un quota de 2.000 unités



Cinq cent décisions d’affectation au sein de lotissements pour habitat rural groupé à Médéa ont été attribuées, lors d’une cérémonie de distribution d’un quota de 2.000 logements. Ces décisions d’affectation d’aides au logement rural ont été attribuées au profit de familles résidant dans des zones enclavées relavant des communes du sud et sud-est de la wilaya de Médéa, parmi lesquelles Chahbounia, Boughezoul, Bouaiche, Azziz, Oum-Djellil, Derrag et Aïn-Boucif. Créés dans le cadre de la formule de l’habitat rural groupé, ces lotissements devraient permettre d’accueillir chacun entre 10 à 15 habitations, dont une partie des charges de construction est assurée par l’État, et disposeraient de l’ensemble des réseaux divers (électricité-eau et assainissement), a-t-on indiqué auprès de la direction du logement.



Tindouf : travaux d’aménagement



Au moins 1.700 titres d’aides à l’habitat rural et 500 lots de terrain à bâtir ont été attribués à leur bénéficiaire dans la wilaya de Tindouf. Quelque 50 bénéficiaires d’aides et de lots de terrain ont reçu leur titre d’attribution. Tindouf s’est vu accorder un ambitieux programme d’habitat, toutes formules confondues, dont plus de 8.820 aides à l’habitat rural, 1.000 nouvelles aides affectées en 2018 wilaya, a indiqué le wali de Tindouf, lors de cette cérémonie. Selon M. Amoumen Marmouri, Tindouf a bénéficié de 900 lots de terrain sociaux, dont 400 en ont été distribués, 500 font l’objet d’attribution, en plus de près de 6.160 logements accordés entre 2005 et 2018, dont une tranche de 556 logements a été attribuée à leur bénéficiaire, 340 en cours de réalisation et 2.146 font l’objet de travaux d’aménagement.



M’sila : rattraper le retard



Un premier quota de 236 clés de logements de la formule location vente de l’AADL a été remis aux bénéficiaires dans la ville de Boussaâda lors d’une cérémonie d'attribution de 625 logements, tous types confondus. Le wali El- Hadj Mokdad a précisé que les efforts consentis par les services de la wilaya pour rattraper le retard des chantiers du secteur de l’habitat, notamment dans la formule AADL, ont fini «par porter leurs fruits», promettant aux 260 autres souscripteurs de la commune de Boussaâda que leurs logements AADL seront réceptionnés «en juillet prochain».



Tébessa : une cadence acceptable



Pas moins de 1.006 logements de la formule public-locatif (LPL) ont été attribués dans la commune de Bir El-Ater (100 km au sud de Tébessa), au cours d’une cérémonie présidée par le chef de l’exécutif local, Attalah Moulati. Au cours de son allocution, M. Moulati a indiqué que cette commune a bénéficié d'un programme de logements de 1.300 unités LPL, dont 1.000 segments ont été livrés, soulignant que le reste de ce chantier avance à une cadence jugée «acceptable», et d'autres logements seront distribués «avant la fin de l'année en cours».



Souk Ahras : tous les logements achevés et raccordés seront octroyés aussitôt



Pas moins de 592 logements publics locatifs (LPL) ont été distribués au profit de citoyens de la wilaya de Souk Ahras, dans une ambiance festive. Ce quota de logements, qui vient en complément d’un programme de 1.377 logements de type LPL, distribués depuis le début de Ramadhan, est réparti sur plusieurs communes, à savoir 225 logements, dans la commune Merahna, 242 unités à Taoura, 75 logements à Sédrata, ainsi que 50 autres à Zaârouria. Lors de la cérémonie de distribution, présidée par le wali, Abbas Badaoui, en présence des élus locaux dans un hôtel de la ville de Souk Ahras, 140 décisions d’affectation d’aides au logement rural ont été également attribuées au profit de familles de plusieurs communes. Le wali a souligné, dans ce contexte, que cette opération, s'inscrivant dans le cadre de la concrétisation du programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, vient en réponse aux engagements pris par les autorités de la wilaya de distribuer ce quota dans les délais impartis, précisant que tous les logements achevés et raccordés aux différents réseaux seront octroyés aussitôt. Ce même responsable a également annoncé, qu'après le mois de Ramadhan, un quota de 1.000 logements LPL sera distribué à Souk Ahras, dans le cadre de l’éradication de l’habitat précaire, ainsi qu’aux bénéficiaires de pré-affectations. Ce quota, inscrit dans le cadre d’un programme de construction de 2.900 logements au niveau du plan d’occupation des sols no 10, permettra, précise-t-il, d’atténuer la crise du logement dans la région et d’assurer une vie décente aux citoyens. En outre, le chef de l’exécutif local a souligné que des travaux sont en cours pour achever des centaines de logements de diverses formules, à l’instar des logements sociaux, participatifs, promotionnels aidés, ruraux et les lotissements sociaux, rappelant le lancement dernièrement des travaux de réalisation de 2.200 logements de type AADL à Souk Ahras, à Sedrata et à M’daourouch, ainsi que la construction de 1.000 logements promotionnels aidés (LPA) au profit de Souk Ahras, M’daourouch, Heddada, Taoura et Merahna.

La cérémonie de distribution de ce quota de logements publics locatifs et ruraux a été marquée par un spectacle de chansons du malouf, interprétées par l'artiste Hamdi Bennani.