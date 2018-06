Les cités répondent aux exigences des nouveaux occupants : Ambiance festive

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a présidé hier soir à Bouira une cérémonie de remise des clés au profit de 688 bénéficiaires de logements sociaux ainsi que des décisions d’attribution de 800 aides à l’habitat rural répartis sur 34 communes de la wilaya.

Au cours de cette cérémonie organisé au niveau de la nouvelle école primaire Oulkadi Ali, située au nouveau pôle urbain de la ville de Bouira, M. Djellab a remis les clés à 688 bénéficiaires de logements sociaux et ce, dans une ambiance de fête. En compagnie du wali de Bouira, Mustapha Limani, et de responsables locaux de la wilaya, le ministre a remis aussi des décisions à 800 bénéficiaires d’aides à l’habitat rural issus de 25 communes dont Bir Ghbalou, Ain Bessam, Bouderbala, Ath Laâziz, Raouraoua, Aomar, Bouira, Bechloul, M’Chedallah, a précisé à l’APS le directeur du logement de la wilaya, Debbah Abdelhakim. «Nous assistons ce soir à une grande cérémonie, à une grande fête à l’occasion de la remise de clés aux 688 bénéficiaires de logements sociaux à Bouira à l’occasion de Leïlat El-Qadr (La nuit du destin), nous sommes là pour partager ces moments de joie aux côtés des familles bénéficiaires», a indiqué M. Djellab dans un point de presse tenu en marge de la cérémonie. Cette joie et cette fête reflète l’ampleur des réalisations et les efforts fournis par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, de 1999 à ce jour. Cette joie, nous la vivons grâce aux sacrifices continus de l’Etat, qui veille toujours à l’amélioration des conditions de vie des citoyens à travers les différentes wilayas du pays», a ajouté le ministre.



Djelfa : plusieurs communes concernées



Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, a supervisé l'opération de distribution de 1.702 logements de différentes formules répartis sur plusieurs communes. Les logements distribués sont constitués d'un quota de 252 logements sociaux locatifs (LSL) dans les communes de Guernini, de Zaccar et de Beni Yagoub ainsi que dans l'agglomération Mouilah dans la commune de M'Liliha. Il s'agit également de près de 150 unités de Logements Promotionnels Aidé (LPA) outre les aides à la réalisation de logements ruraux au profit de 800 bénéficiaires dans nombre de communes de la wilaya ainsi que la remise de décisions d'attribution de lots de terrain attribués le cadre des lotissements sociaux. Dans la commune d'Ain El Ibel (35 km au sud de la wilaya), qui a abrité la cérémonie officielle, M. Bouazghi a indiqué que «la remise de ces clés s'inscrit dans le cadre d'une grande opération ordonnée par le Président de la République pour la distribution simultanée de 50.000 logements à travers toutes les wilayas du pays, ajoutant que c'est là un pas traduisant la volonté du Président de rendre heureux les citoyens». Estimant que cette opération met en exergue l'ampleur des programmes de logements réalisés depuis l'année 2000, le ministre a ajouté que «le Président de la République qui demeure attaché au caractère social de l'Etat algérien a fait de la question du logement l'une de ses priorités, une priorité à laquelle il accorde un grand intérêt et la meilleure preuve en est, tout ce qui a été réalisé et en cours de réalisation», a-t-il dit. «Cet effort de garantir le logement aux citoyens se poursuivra dans le cadre du programme de logement en cours de réalisation, avec près de 1.600.000 unités», a fait savoir M. Bouazghi.



Mila : Différentes formules



La ministre de l’Environnement et des Energies Renouvelables, Mme Fatima-Zohra Zerouati, a présidé une cérémonie de distribution de 2.712 logements de différentes formules ciblant 16 communes de la wilaya. Ce quota de logements attribué concerne 1.497 logements publics locatifs (LPL), dont 660 unités ont été distribuées et 879 pré-affectations ont été remises à leurs bénéficiaires en attendant la livraison des unités prévue «en juillet prochain» après l’achèvement des travaux d’aménagement extérieur, a indiqué à l’APS le directeur de l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) Il a également ajouté que 315 logements sociaux participatifs (LSP) ont été distribués, soulignant que ce lot d’habitat relève d’un programme de livraison de 900 unités de la même formule. L’opération de distribution de ce quota de logements a été marquée par une grande joie des bénéficiaires, a-t-on relevé. De son côté, la ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables a estimé que cet évènement «est la concrétisation des efforts du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, visant l’amélioration du cadre de vie des citoyens». Elle a également appelé les citoyens à faire preuve de reconnaissance en œuvrant à la protection de l’environnement et la participation active et efficace à la préservation du pays. Pour sa part, le wali de Mila, Ahmouda Ahmed Zineddine, a annoncé qu’un important quota estimé à 6.449 logements de différents types sera distribué à la «fin de l'année en cours».



Illizi : Satisfaction chez les bénéficiaires



Cinquante logements sociaux de type public locatif et 500 aides à l’habitat rural ont été attribués à leurs bénéficiaires dans la wilaya d’Illizi lors d’une cérémonie présidée par le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader Benmessaoud. Ces logements sont implantés dans les quartiers Belbachir, Er-Rimel et autres, selon l’OPGI. Quelque 500 aides à l’habitat rural (programme 2017-2018) ont été attribués à leurs bénéficiaires et ont touché les six communes de la wilaya, permettant au citoyen de construire son propre logement et d’aller vers d’autres modes de construction et ne pas attendre uniquement le logement de type public locatif, selon la direction de l’Habitat. L’initiative a été accueille avec satisfaction par les bénéficiaires dont certains ont exprimé à l’APS leur «grande joie» de voir se concrétiser ce «rêve de tout citoyen», surtout qu’il intervient durant le mois sacré du Ramadhan et la veille de la fête de l’Aid El-Fitr. De son côté, le membre du Conseil de la nation pour la wilaya d’Illizi, Abbès Bouamama, a qualifié l’évènement d’«historique», mettant en avant les efforts du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, visant à assurer au citoyen un logement décent et à «dessiner le sourire sur le visage des familles algériennes».



Batna : Des aides financières disponibles



Une cérémonie de distribution symbolique des clés d’un quota de 2.840 logements de différentes formules a été présidée par le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, et le wali de Batna, Abdelkhalek Sayouda. Ce quota, dont les clés de quelques logements ont été remises à leurs bénéficiaires au cours de cette cérémonie de distribution symbolique, est constitué de 140 logements publics locatifs (LPL) et 50 logements promotionnels aidés (LPA) ainsi que 1.650 logements relevant de la formule location-vente et 1.000 aides financières de l’habitat précaire. Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a déclaré que cette «cérémonie restera à jamais dans les esprits des citoyens» du fait que plus de 55.000 familles en Algérie ont bénéficié de logements en une nuit. «Nous serons toujours redevables au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour la stabilité et le développement qu’il apporte aux Algériens», a indiqué M. Mihoubi. De son côté, le chef de l’exécutif local, Abdelkhalek Sayouda, a annoncé que 6.000 logements, toutes formules confondues, seront distribués «le 5 juillet prochain» à l'occasion de la célébration du double anniversaire de l'Indépendance et de la Jeunesse.



Khenchela : D’autres actions analogues prévues



Un total de 200 logements publics locatifs (LPL) a été attribué dans la commune de Babar (25 km au sud du chef-lieu de wilaya de Khenchela), dans une ambiance festive. L’opération de distribution de ce quota, faisant partie d’un total de 400 unités de ce type d’habitat affectées au bénéfice de cette commune, a été présidée par le wali, Kamel Nouicer, en présence des autorités locales, civiles et militaires. Le reste de ce quota, soit 200 autres LPL sera attribué prochainement, a indiqué à cette occasion le chef de l’exécutif local. Dans une déclaration à la presse, le même responsable a ajouté en marge de la cérémonie de distribution de ces habitations, que des actions analogues sont prévues prochainement à travers plusieurs communes de la wilaya à l’instar d’un quota de 400 unités LPL dans la localité de Kais et 200 LPL dans celle de N’sigha en plus d’autres quotas réservés aux communes d’El Hamma, de Khenchela, d’Ain Touila, de M’toussa, de Taouzient et de Remila.



Tlemcen : Excellente opération



Pas moins de 15.004 logements, toutes formules confondues, seront distribués avant la fin de l’année en cours par la wilaya de Tlemcen, a annoncé le wali en marge d’une cérémonie de distribution d’aides à l’habitat rural et de logements sociaux. Ces logements seront distribués lors de la célébration de différentes fêtes nationales, à l’instar de l’anniversaire de l’Indépendance, de la journée du Moudjahid, du déclenchement de la guerre de Libération nationale et enfin des manifestations du 11 Décembre 1960, a affirmé Ali Benyaïche, lors d'une cérémonie organisée dimanche soir, qualifiant 2018 d’année de «distribution du logement par excellence». Les 15.004 logements sont répartis entre 10.132 logements publics locatifs (LPL), 1.504 socio-participatifs (LSP), 395 de type promotionnels aidés (LPA), 2.600 AADL et 192 promotionnels publics (LPP), a-t-il détaillé. Le wali de Tlemcen a rappelé qu’une première opération de distribution a été effectuée, le 15 mai dernier, veille du ramadhan, et concerné l’attribution de 1.947 logements, dont 994 LPL, 491 en pré-affectation en attendant l’achèvement de travaux d’aménagement, 348 LSP, et 114 LSP et LPA. S’agissant des logements AADL, le même responsable a rassuré les souscripteurs que les opérations de distribution sont programmées pour les festivités du 20 Août (600 unités) et du 1er Novembre (2.000) prochains, précisant qu’en «l’absence de crédits de paiement, l’attribution des 600 unités de Mansourah, prévue le 31 mars dernier, a été différée au 20 août 2018». La cérémonie d’attribution de logements a donné lieu également à la remise de 1.050 aides à l’habitat rural au profit d’habitants de 12 communes de la wilaya et à l’attribution de 100 logements de type LPL pour les habitants de la commune d’Ain Fezza. La wilaya de Tlemcen a bénéficié d’un programme global de 6.300 aides d’habitat rural, réparties à travers ses 53 communes.



Skikda : Supprimer les bidonvilles



Un total de 674 clés de logements location-vente de l’Agence nationale d’amélioration et du développement du logement (AADL) et 28 aides financières de logements ruraux ont été remises dans la wilaya de Skikda, lors d’une cérémonie organisée au cabinet de la wilaya. La cérémonie de distribution a été présidée par le directeur régional de l’AADL et le secrétaire général de la wilaya en présence des bénéficiaires de ces logements réalisés à la dans la commune d’Azzaba. Au cours de cette cérémonie, le directeur régional de l’AADL, Rachid Zaidi, a indiqué que cette opération vient conformément aux instructions du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, relatives à la distribution de 50.000 unités de logements à l’échelle nationale, à l’occasion de Leïlat el Qadr assurant que l’AADL œuvre à parachever ses programmes de logements et à les attribuer aux souscripteurs dans «les meilleurs délais». Dans les détails, M. Zaïdi a souligné que le programme AADL dans la wilaya de Skikda englobe 12.000 unités dont 1.100 sont en cours de réalisation précisant que des conventions relatives à la réalisation de 6.000 logements et un programme complémentaire de 1.400 logements seront affectés à la wilaya. Il a ajouté que 2.800 unités location-vente seront attribués à Skikda, «au cours des prochains mois» dont 1.450 du programme AADL 1 et 1.350 du programme AADL 2. La wilaya de Skikda connaît actuellement la réalisation de plus de 11.000 logements dont près de 4.800 unités, de divers segments à la ville de Bouzaâroura, plus de 3.500 dans la zone de Masyoune au chef-lieu de wilaya et 3.098 autres relevant de la zone de Zefzaf tandis que le reste est réparti sur le reste des communes. Aussi, 2.979 aides financières au logement rural ont été affectées à leurs bénéficiaires aux côtés de 5.553 unités promotionnels aides (LPA) et 9.184 logements promotionnels, selon les services de la wilaya. Des opérations de relogement seront effectuées durant les tout prochains jours dans plusieurs communes de la wilaya en l’occurrence les localités de Collo, de Hemadi Krouma, d’Oum Toub et de Ramdane Djamel, a indiqué récemment le wali Hedjeri Derfouf. Ces habitations seront ajoutées à celles attribuées au cours des derniers mois, dépassant les 3.000 logements inscrits au programme de résorption de l’habitat précaire (RHP) dont ont été ciblés les quartiers Masyoune et Zefzaf, où était implanté le plus ancien bidonville Match de la ville de Skikda et qui remonte à l’époque coloniale.