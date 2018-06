M. Mohamed Hattab à Constantine : 2018, année du logement et du relogement

La joie était au rendez-vous dimanche soir à Constantine avec la cérémonie de remise de 55.000 logements de différentes formules à leurs bénéficiaires. Au siège de la wilaya, ce sont seulement 40 citoyens, sur les 1.762 concernés, qui ont été conviés à prendre part à ladite cérémonie, rehaussée par la présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab. Tour à tour, ces derniers se présenteront, sous les youyous et les applaudissements, pour recevoir une attestation symbolique de la part des membres de la forte délégation officielle présente, à sa tête le wali, Abdessamie Saïdou, qui, dans son allocution inaugurale, a mis en avant le caractère historique de cette journée : « Sur décision du Président Abdelaziz Bouteflika, l’Algérie vit un événement inédit, car c’est bien pour la première fois dans l’histoire de l’Algérie indépendante que nous enregistrons la distribution simultanée de 55.000 logements de différentes formules. Pour sa part, la wilaya de Constantine a bénéficié de 2.621 unités, en comptant les 859 décisions d’octroi d’aides au logement rural. Je saisis cette occasion pour affirmer que nous maintiendrons nos efforts sur le terrain afin que tous ceux qui ont droit à un logement puissent en bénéficier dans les plus brefs délais », a-t-il dit, et d’annoncer dans la foulée d’imminentes opérations de distribution de logements, entre autres celles concernant 1.488 autres bénéficiaires de la vieille ville, 344 habitants sur les 500 disposant déjà d’une pré-affectation parmi les habitants de la Casbah, 1.400 citoyens de la commune du Khroub et 300 de celle de Didouche- Mourad », et de conclure : « 2018 sera l’année du logement et du relogement par excellence ». De son côté, Mohamed Hattaba a déclaré : « Je suis heureux de partager ces moments avec les citoyens de Constantine, d’autant plus que cette cérémonie coïncide avec Laylat Al-Qadr, ce qui fait que la fête est double. Cette opération s’ajoute aux réalisations enregistrées depuis deux décennies grâce à l’intérêt porté par le président de la République au développement local à travers tout le territoire national, et lesquelles sont incontestables, notamment dans le secteur de l’habitat, avec plus de 3,2 millions de logements construits depuis l’année 2000, dont 1,6 million au titre du programme quinquennal 2015-2019 ». Pour rappel, les bénéficiaires restants se verront remettre leurs clés aujourd’hui, à l’occasion d’une cérémonie qui aura lieu au complexe Ahmed-Bey-Zénith. Située dans l’unité de voisinage 20 de la nouvelle ville Ali-Mendjeli, la cité des 1.762 logements a été baptisée dimanche du nom du moudjahid Abdelaziz Fadloun, disparu au mois de février passé.

Issam B.