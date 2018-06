Bordj Bou-Arréridj : 1.890 logements et 1.000 youyous

L’hémicycle du siège de la wilaya, où a été organisée la cérémonie de remise symbolique des clés dans la soirée de dimanche, a été transformé, par les bénéficiaires qui sont venus avec leurs enfants, en lieu de fête. Les applaudissements et les youyous fusaient après chaque nom prononcé. Le wali, qui a présidé la cérémonie en présence des autorités civiles et militaires, a expliqué que cette fête n’est pas terminée. Il a annoncé une distribution, le 5 juillet prochain, à l’occasion de la fête de l’indépendance et de la jeunesse. Notons que les 1.890 unités concernent l’habitat rural, la location-vente et le social locatif. Si, pour le premier, ce sont 500 aides qui ont été remises, pour le second, 400 logements ont été livrés. Pour le social locatif, 990 logements ont été attribués aux demandeurs choisis par les commissions installées à cet effet, à travers 12 communes. Rappelons que la commune de Bordj Bou-Arréridj, qui ne figure pas dans la liste des concernées par ces trois opérations, est programmée pour les prochaines distributions. Elle a eu droit, notamment à 1.500 logements sociaux locatifs qui sont en cours de finition. La liste des bénéficiaires est elle aussi au stade de vérification. L’année 2018 devra être, selon les propos du directeur du logement, au «niveau de la wilaya, celle des distributions. Nous allons solder le programme AADL et livrer une bonne partie du social et du rural», a-t-il précisé.

F. D.