Annaba : 577 logements attribués

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane, accompagné du wali, Mohamed Salamani, a présidé dimanche soir la cérémonie de distribution de 577 logements sociaux publics locatifs dans une ambiance exceptionnelle. Ce quota de logements (LPL) a été réalisé dans la nouvelle zone d’extension urbaine d’El Kalitoussa, commune de Berrahal. Le premier lot a ciblé 377 familles issues de la commune de Berrahal, tandis que le second a concerné 200 autres familles habitant la commune de Treat.

Une ambiance indescriptible a régné dimanche soir, au niveau de la localité d’El Kalitoussa, chez les familles bénéficiaires de ce quota, surtout lorsqu’on sait que cette opération intervient la veille de l’Aïd el Fitr, au moment où une troupe de Aissaouas a enchanté l’assistance à l’occasion, en exécutant plusieurs morceaux puisés du patrimoine annabi. Lors de la cérémonie d’attribution des logements, Abdelghani Zaalane a affirmé que plus de 50.000 logements de différents segments ont été distribués à des familles qui, grâce à cette colossale opération initiée par le Président Abdelaziz Bouteflika, ont quitté les bidonvilles.

Ces programmes ont été réalisés depuis l’élection du chef de l’Etat en 1999, avec plus de trois millions de logements. Le ministre a également annoncé qu’un programme de 1,6 million de logements sera réceptionné avant la fin de l’année 2019 à l’échelle nationale.

Des opérations similaires se poursuivront durant le deuxième semestre pour cibler plusieurs communes de la wilaya. Le wali a indiqué que quatre nouveaux pôles urbains ont été réalisés au niveau d’El Kalitoussa (Berrahal), Draa Errich (Oued Aneb), Ain Djebarra et El Gantra (Sidi Amar) comprenant toutes les commodités et les équipements publics nécessaires.

Le wali a réaffirmé que plus de 12.000 unités de logements tous segments confondus seront distribuées d’ici la fin de l’année en cours, qui sera celle du logement par excellence, indiquant que 3.000 logements ont été attribués durant le premier semestre à Annaba. Ce sont des chiffres que la wilaya d’Annaba n’a jamais connu depuis l’indépendance, a tenu à préciser Mohamed Salamani. Il est par ailleurs important de préciser que la wilaya a enregistré un programme de plus de 76.000 logements tous segments confondus depuis l’année 1999.

B. Guetmi