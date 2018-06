Mme Houda Faraoun à Oran : Joie indescriptible

Les clés de 2.054 logements, toutes formules confondues, ont été remises, avant-hier soir, à leur bénéficiaire, lors d’une grande cérémonie organisée à la salle des conférences de la grande mosquée Ibn-Badis, en présence de la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Imane Houda Faraoun, et des autorités de la wilaya d’Oran.

Dans une courte allocution, à l’occasion de cette opération de distribution de grande envergure, la ministre a mis en exergue les grands efforts déployés par l’Etat au profit du secteur de l’habitat, lequel, précise-t-elle, occupe une place particulière et prioritaire dans les programmes du Président de la République. Selon Mme Imane Houda Faraoun, la particularité de cette opération réside dans le fait qu’elle intervient pendant le mois de ramadhan et à la veille de l’Aïd El Fitr. Cela renvoie aux sentiments de solidarité et de fraternité qui ont toujours caractérisé notre peuple, dit-elle. La ministre a souligné la place particulière qu’occupe le secteur de l’habitat au sein de notre société vu que « les Algériens ont été chassés de chez eux et de leur terre sous l’occupation et aussi pendant la décennie noire lors de laquelle des milliers de familles ont été contraintes à l’exode vers d’autres villes à la recherche d’un toit et de sécurité. Le logement symbolise pour les Algériens l’attachement à sa terre patrie et à la sécurité », assure la ministre. Elle a rappelé ainsi, tous les engagements pris et tenus, dit-elle, par le chef de l’Etat, M. Abdelaziz Bouteflika, en vue de régler la crise du logement et assurer au peuple algérien les conditions d’une vie décente. « Plus de 3,2 millions de logements ont été distribués à travers le pays depuis le début des années 2000 et 1,5 million d’autres sont programmés pour cette année et 2019», a indiqué la ministre. Pour sa part, le wali d’Oran M. Mouloud Chérifi, a fait savoir que le programme de distribution de logements au profit des différentes formules dans la wilaya va se poursuivre jusqu’à la fin de l’année avec la distribution de plus de 20.000 logements dont 11.600 en formule sociale. «Je tiens à rassurer l’ensemble des citoyens d’Oran qui attendent leurs logements qu’ils seront logés», a déclaré M. Chérifi. Parmi les heureux bénéficiaires présents à la cérémonie d’avant-hier, Abderrahmane Iles qui a indiqué à notre journal qu’il fait partie des souscripteurs à la formule location-vente du programme 2013. «Dieu merci, j’ai reçu les clés de mon logement. Ma joie ce soir est à la fois grande et indescriptible. Un rêve devenu, aujourd’hui, une réalité», a confié notre interlocuteur. Idem pour Mme Houda Zohra qui dira: «Je me suis inscrite au programme Aadl 2 en 2013 et après 5 ans, comme vous le voyez, j’ai les clés en main. Je suis très contente et j’espère autant pour tous les postulants qui attendent leurs logements. Nous avons patienté et aujourd’hui nous sommes récompensés. C’est une joie triple, celle de la Nuit du Destin, de l’Aïd el Fitr, et bien sûr de la réception de mon logement ». Les 2.054 logements distribués avant-hier soir, sont répartis sur plusieurs formules, à savoir 1.015 (Aadl) 320 (Cnep immo Aadl), 312 (Lpp) du site Hayat Regency, 248 (RHP) 100 (LPA) au nouveau pôle urbain Belgaid et 50 unités de l’ancien programme (LSP) à Gdyel. Concernant les programmes de l’habitat en cours de réalisation dans la wilaya d’Oran, il y a lieu de savoir que plus de 20.000 logements, différentes formules, seront distribués durant l’année en cours, selon une déclaration du wali d’Oran en marge d’une opération de distribution de 433 logements sociaux à Bir El Djir effectuée le 3 mai dernier. Le responsable avait précisé, alors, que la première tranche comptabilise un quota de 1.250 logements de type LPL.

Amel Saher