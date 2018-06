Béjaia : Remise de 756 aides à l’habitat rural

Bejaia n’est pas restée en marge de cet événement national, célébré en ce mois béni du Ramadhan, à la veille de la nuit du destin, un destin qui a voulu que ces famille vivent dans la joie a l’approche de l’aïd el Fitr. L’événement a été marqué par l’attribution de 756 décisions d’aides à l’habitat rural soutenu par le fond national du logement (FONAL) sur le programme de 4.500 unités, aux bénéficiaires de 11 communes et 11 daïras ainsi que la remise de 23 logements sociaux.

Le wali a souligné à cet égard que «cette opération unique en son genre dans le pays est inscrite dans le programme du président de la république, qui veille à l’exécution et à l’achèvement du programme de logement, tous segments confondus.

Malgré la crise financière, le programme se poursuit. «Nous allons également récupérer des assiettes foncières pour le lancement de projets en instance. Nous allons distribuer d’autres logements prochainement à travers toutes les communes». Dans le cadre de cette opération, la wilaya de Bejaia est concernée par l’habitat rural, un segment important du secteur du logement avec la remise aujourd’hui de 756 décisions d’aides rurales au profit des bénéficiaires de plusieurs communes pour un montant global de 53 milliards de centimes. Un programme ambitieux et consistant est en voie de réalisation avec 9.000 logements AADL, 18.000 logements sociaux et 4.500 logements LPA.

Cette opération s’est déroulée, hier après la rupture du jeûne, à la salle des congrès de la wilaya sous la présidence du wali , du président de l’APW, des chefs de daïra, des directeurs exécutifs de la wilaya, des élus locaux et nationaux et des familles bénéficiaires. La joie était indescriptible pour ces familles accompagnées de leurs enfants.

