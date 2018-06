Sétif : 145.548 logements depuis 1999

Partout dans les zones rurales et les contrées les plus éloignées du pays comme dans les grandes cités urbaines, ce programme en fait jamais égalé depuis l’indépendance a permis de fixer bien des populations dans ces zones lointaines, les encourager même à revenir vers leurs terres et leurs biens au lendemain de la décennie noire après l’exode qui a frappé de plein fouet bien des contrées de cette wilaya et permettre à des dizaines de milliers de familles d’être logées dans des conditions décentes au fil de ces 19 dernières années. Ce sont donc plus de 22.850 logements de type LSP et LPA qui ont été inscrits au bénéfice de cette wilaya au titre du programme 2005-2009 avec pas moins de 19.272 unités achevées et 3.578 autres en cours.



«Nous devons être fiers de ces réalisations»



Un intérêt d’autant plus grand consenti pour le citoyen que 26.508 logements du type LPL ont été inscrits sur lesquels 25.000 ont été achevés avec plus de 3.000 logements qui ont été remis durant les quatre derniers mois de l’année 2018 indépendamment de bien d’autres secteurs dont celui de l’habitat rural suscitant une profonde adhésion parmi les populations rurales de cette wilaya où le progrès ancré dans toutes ces localités fera dire au ministre de l’Intérieur que : «Le citoyen est au cœur du programme du Président, nous devons être fiers de ces réalisations ». Une journée symbole du mois de mai à l’issue de laquelle plus de 1.500 logements ont été remis dont 300 logements LPA et LPL à Ain Oulmène, 645 logements LPA et 110 autres du type Assur-Immo à El Eulma et 458 unités LPL à Sétif.

Autant d’acquis qui feront dire au wali Nacer Maskri, l’intérêt particulier accordé à cette wilaya dans ce secteur sachant que le parc de wilaya a atteint 374.107 logements avec des indicateurs signalant que le taux d’occupation par logement soit passé de 7,73 à 5,03 personnes aujourd’hui en attendant de voir ce même taux passer à 4,05 après l’achèvement du programme en cours.

Une dynamique extraordinaire qui a permis à cette même wilaya de bénéficier de 145.548 logements de différents segments entre 1999 et 2018 permettant la prise en charge de 650.000 personnes au moment où le logement s’est taillé la part du lion avec pas moins de 64.767 logements pour la période s’étalant entre 2000 et 2018.

F. Zoghbi