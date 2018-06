Tizi-Ouzou : L’Aid n’en sera que plus beau

La wilaya de Tizi-Ouzou a précédé dans la soirée de dimanche dernier, à la distribution de 252 logements de type Logement public locatif (LPL) et de 1.200 décisions d'aides à l’habitat rural d’une valeur financières de 700.000 DA l’unité et ce dans le cadre de la célébration de la nuit du destin (Leilat El Qadr). Des cérémonies solennelles ont été organisées dans les 21 daïras de la wilaya concernés par cette opération de distribution de ces logements sociaux et ces aides à la construction de l’habitat rural, une formule qui suscité toujours l’engouement des populations des villages et localités de la wilaya dès lors qu’elle permet aux bénéficiaires de rester sur leurs terres et de continuer à les cultiver.

Le logement social qui est destiné aux couches les plus démunies représente un des grands volets du programme du Président Abdelaziz Bouteflika d’où le maintien de cette formule coûteuse pour le trésor public malgré les difficultés financières auxquelles fait face notre pays à cause de la baisse des prix des hydrocarbures. D'envergure nationale, cette opération qui intervient la veille de la grande fête de l'Aid-El-Fitr, procurera à coup sûr beaucoup de joie aux familles bénéficiaires, comme elle sera aussi «porteuse d'espérance pour les citoyens qui attendent leur tour», a indiqué le wali de Tizi-Ouzou qui a présidé la cérémonie officielle de remise des clés au profit des bénéficiaires d’une quarantaine de logements publics locatifs (LPL) dans la commune de Draa Ben Khedda.

Bel. Adrar