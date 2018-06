Sidi Bel-Abbes : La dimension sociale d’un programme

A quelques jours de l’Aïd El Fitr, la joie est naturellement à son comble pour ces bénéficiaires venus de quelques communes de la wilaya afin de récupérer leurs décisions d’affectation et les clés de leurs appartements.

Une bonne ambiance régnait effectivement au niveau de la grande salle du rez-de-chaussée qui a servi de lieu de cérémonie en la circonstance, pour accueillir ces familles et partager avec elles des moments intenses surement en émotion. Des familles issues exclusivement cette fois-ci du monde rural mettant ainsi en évidence l’effort de l’Etat dans le domaine de l’habitat et de l’amélioration d’un cadre de vie en général. Des familles aussi en prise avec la réalité du terrain pour situer les progrès accomplis et relever la mutation de l’Algérie profonde âpres un long cauchemar vécu dans la douleur et l’isolement au gré d’une période sombre de l’histoire du pays. Et un hommage fortement appuyé a été rendu à l’artisan de cette œuvre de paix et du concepteur ou du promoteur de la reconstruction nationale dont les axes de son exécution revêtent à propos une dimension sociale .

L’opportunité a été justement offerte pour passer en revue les réalisations enregistrées au niveau de la région favorisant ainsi son équipement et sa modernisation à la suite entre autres de la mise en service du tramway. Autant d’acquis remportés à la faveur de cette ère nouvelle qui a jeté les fondements d’une infrastructure de base de nature à susciter l’investissement productif, générateur de richesses et créateur d’emplois balisé la voie du développement durable. Et dans cette approche globale, la promotion du monde rural est au cœur des priorités de l’action de l’Etat qui s’est attelé par des opérations diverses d’amenagement, de désenclavement, de construction d’infrastructures socio-educatives, culturelles et sportives, rendre attractif le milieu rural.

Apres une opération de réception d’un quota destiné aux nécessiteux des grandes agglomérations de la wilaya durant le mois de Mai dernier, le rendez-vous était donné avant hier soir pour remettre les décisions d’attribution de 156 logements ruraux et 154 clés d’appartements sociaux.

A. Bellaha