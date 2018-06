Mascara : Un parc en augmentation

Le bilan détaillé présenté par le directeur général de l’OPGI lors de la dernière réunion du Conseil exécutif de la wilaya de Mascara consacré à l’habitat fait état de chiffres révélateurs : la wilaya compte à l’heure actuelle 24.730 logements dont 8.530 LPL, 16.000 logements destinés à l’éradication de l’habitat précaire dont 10.707 en cours de réalisation.

Le wali a instruit le DG de l’OPGI d’intervenir auprès des entreprises chinoises qui doivent présenter un bilan détaillé de leurs chantiers tous les dimanches. Sachant que l’entreprise chinoise CRCC 17 est chargée de réaliser un programme de 3.048 logements LPL au niveau de la commune de Mascara, l’entreprise MCC 22 doit réaliser les 3.800 logements LPL au niveau de la commune de Mascara, l’entreprise JIANDA a un programme de 1.500 logements dont 1.000 au niveau de Mascara, 500 logements au niveau Tighennif et 500 logements à Sig. Des instructions fermes ont été données pour activer la cadence des travaux pour la livraison du programme dans les délais impartis et a instruit le DG a mettre sur pied une commission technique pour le suivi des travaux au niveau de ces chantiers et d’obliger l’entreprise chinoise à augmenter la cadence des travaux faute de quoi il aura recours à la résiliation du contrat. Le wali a insisté sur l’évaluation des cadres de l’OPGI et l’éloignement des bureaux d’études dont la compétence fait défaut, et que ces cadres doivent être présents en permanence sur les chantiers. Concernant les chantiers a l’arrêt, le wali a insisté à ce qu’ils soient actifs et qu’il faut trouver les solutions nécessaires à généraliser pour les écoles. A ce jour, il a été distribué un programme ambitieux d’aides à l’habitat rural depuis le mois d’octobre dernier pour le retour des familles au sein de leurs douars d’origine.

Concernant l'habitat urbain, la wilaya a bénéficié aussi durant les années précédentes d’un programme important de logements participatifs achevés et en cours de construction et de logements promotionnels en cours de construction, et le reste en voie d’être mis en chantier. La wilaya a bénéficié également d’un programme de logements sociaux locatifs. Le wali a donné des instructions à l’administration de l’OPGI pour entamer la réalisation de nouveaux logements. A propos des logements destinés à l’éradication de l'habitat précaire, le programme attribuéà la wilaya depuis 2011 est révélateur Après l’étude du dossier concernant l’habitat dans les différents cas, le wali a donné les instructions nécessaires pour l’achèvement dans les meilleurs délais d’un quota important qui sera destinéà l’éradication de l’habitat précaire pour la prise en charge des familles nécessiteuses de logement décent. La mobilisation de toutes les structures concernées pour le suivi des chantiers afin d’accélérer les travaux pour qu’ils soient attribués dans les temps. Le wali a également lancé un appel à toutes les entreprises et les sociétés de réalisation et les a encouragées pour l’exécution du programme de logement important mis entre les mains de la wilaya. Le choix de terrain ne pose plus problème au niveau de la wilaya de Mascara, il a été réalisé conformément aux normes d’urbanisation, étant donné qu'il n’est pas permis de toucher aux terres agricoles productives de la région des Beni Chougrane.

A. Ghomchi