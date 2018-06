Attribution dimanche de plus de 50.000 logements à travers le territoire national : Assurer la qualité et le bien-être

M. Abdelwahid Temmar : « L’opération, première du genre dans l’histoire de l’Algérie indépendante, est inédite. »

Le 10 juin 2018 est une date historique qui marquera, sans aucun doute, la vie de milliers d’Algériens. Cette date, qui a coïncidé avec la célébration de Laylat El-Qadr (la nuit du Destin), s’est particulièrement distinguée par le lancement d’une importante opération de distribution de logements et de lotissements comprenant plus de 50.000 unités de différentes formules à travers l’ensemble du territoire national. Le coup d’envoi de cette opération sans précédent dans l’histoire de l’Algérie indépendante a été donné à partir d’Alger, par le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, qui a procédé, au cours d’une cérémonie grandiose, tenue à la salle omnisports de Chéraga, à la remise des clés aux bénéficiaires de 2.000 unités de logements de formule location-vente (AADL). La cérémonie a été rehaussée par la présence du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, et le wali d’Alger, Abdelkader Zoukh. Cette importante délégation vient confirmer l’attention particulière qu’accorde le gouvernement au secteur du logement, et à l’accomplissement du programme tracé par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika.

Dans une déclaration, en marge de cette cérémonie, le ministre de l’Intérieur a relevé «l’importance de cette opération de grande envergure qui est le fruit des efforts consentis par les pouvoirs publics, à leur tête le Chef de l’État».

Pour M. Bedoui, «cette opération de distribution de logements à travers les 48 wilayas constitue un message fort de la part de tous les citoyens à ceux qui doutent de la capacité de l’Algérie à prendre en charge les besoins de la population, en dépit de la conjoncture actuelle».

Pour preuve, dit M. Bedoui, «le programme du Président de la République se concrétise sur le terrain, conformément à ses instructions dans tous les secteurs.

Nous sommes déterminés à passer à la vitesse supérieure pour la concrétisation de ce programme, à travers la mobilisation des moyens humains et matériels nécessaires», a-t-il insisté, poursuivant qu’«il y a eu une mobilisation de l’État à tous les niveaux, pour satisfaire la demande du citoyen algérien qui a cru au programme de son Président, dont les engagements ont été respectés».



Plusieurs départements ministériels ont contribué à la réussite de cette opération d’envergure



Le ministre de l’Intérieur a fait savoir que le programme de développement en Algérie concerne le logement, le raccordement au réseau de gaz naturel, l’alimentation de la population en électricité et en eau, la construction des barrages pour améliorer et faciliter la vie de la population dans un pays où règnent la paix, la stabilité et la sérénité.

«Le citoyen doit savoir que les engagements de l’Algérie en matière de promotion sociale, sur laquelle insiste le Président de la République, se concrétisent sur le terrain».

De son côté, le ministre de l’Habitat a, dans son intervention inaugurale, qualifié l’opération de distribution de logements, dans les 48 wilayas, d’historique et de la première du genre depuis l’indépendance.

«Notre pays, en cette glorieuse date choisie par le Président de la République, qui coïncide avec la célébration de Laylat El- Qadr et dans quelques jours la fête de l’Aïd, a vu l’une des plus grandes opérations de relogement sur le plan national et dans l’histoire de l’Algérie indépendante», a souligné M. Temmar, avec fierté.

Pour la réussite de cette importante opération, dit le responsable du secteur de l’Habitat, «les préparatifs ont été menés en collaboration avec le ministère de l’Intérieur, les Collectivités locales, à leur tête les walis, les élus locaux et les P/APC», a-t-il dit, saluant au passage les différents départements ministériels qui ont contribué à la réussite de cet événement.

Il a, dans le sillage, tenu à saluer les efforts du ministère des Finances qui est, selon ses termes, «un partenaire permanent dans la réalisation des différents programmes de logement, à travers le financement des projets». M. Temmar a évoqué les grands défis relevés par l’Algérie qui a souffert des tristes soubresauts de la décennie noire et mis en exergue les grands chantiers ouverts pour la reconstruction et l’édification du pays.

«L’opération de distribution de 50.000 logements, toutes formules confondues, et la concrétisation du rêve de plusieurs milliers d’Algériens, est le résultat des efforts consentis par le gouvernement», a-t-il expliqué. Et d’ajouter que «si l’on assiste aujourd’hui à la remise des clés aux bénéficiaires de 2.000 unités de logements de la formule location-vente dans la wilaya d’Alger, c’est aussi un signal pour le lancement d’une opération de distribution de 50.000 logements qui concernera les différentes formules, à savoir AADL, LPL et logement rural».



Un programme spécial pour les habitants des régions rurales



Pour ce qui est du logement rural, M. Temmar a indiqué que les habitants de ces régions ont bénéficié d’un programme spécial, précisant que ces derniers œuvrent à promouvoir le secteur de l’Agriculture. «Un secteur qui bénéficie d’un intérêt particulier des pouvoirs publics», a-t-il précisé, ajoutant que «nous veillons tous, chacun dans son poste, à le préserver et à le promouvoir, conformément aux instructions du Président de la République». Saisissant l’occasion, le ministre a salué l’ensemble de la famille médiatique qui veille à la vulgarisation des différents programmes de logement.

Il a tenu à exprimer également sa profonde considération et celle de tous les Algériens, au Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, qui a instauré le plus ambitieux des programmes de logement au bénéfice des citoyens, notamment ceux qui ont souffrent du problème du logement.

À l’issue de son intervention, M. Temmar a rassuré les Algériens quant à la poursuite des opérations de distribution de logements de manière continue à longueur d’année, spécialement durant les fêtes religieuses et nationales, annonçant la réalisation en cours de plus de 700.000 unités dans différentes formules de logement réparties à travers l’ensemble du territoire national. Le ministre des Finances a, de son côté, fait part de «la mobilisation plusieurs milliards de dinars pour la réalisation des différents programmes de logement qui constitue une priorité du gouvernement, et ce malgré la conjoncture économique par laquelle est passée le pays».

La ministre de la Solidarité nationale a, quant à elle, indiqué que «l’opération de distribution des logements vient confirmer l’engagement de l’État à améliorer le vécu du citoyen, en général, et ceux à besoins spécifiques, en particulier».



Signature d’une convention entre le ministère de la Solidarité nationale, et celui de l’Habitat au profit des handicapés



Elle a, dans le sillage, annoncé la signature d’une convention-cadre entre le ministère de la Solidarité nationale, et celui de l’Habitat permettant aux personnes handicapées de bénéficier de logements dotés des équipements nécessaires pour faciliter l’accès et le déplacement de cette frange de la population.

C’est donc une ambiance des plus festives et sous les sons de la zorna et des youyous, que cette cérémonie de remise des clés aux heureux bénéficiaires et à leur famille s’est déroulée. Des bénéficiaires qui ont vu leur rêve se réaliser, après une longue période d’attente.

Les heureux bénéficiaires n’ont pas manqué d’adresser leurs remerciements au Chef de l’État, qui a permis la concrétisation de leur rêve.

Notons que l’opération consiste en la distribution de plus de 24.000 unités de logement rural représentant plus de 48% du total des formules, plus de 6.000 unités AADL et plus de 13.000 unités LPL.

Il est utile de rappeler que neuf autres ministres ont procédé, simultanément, au lancement de l’opération de distribution de logements toutes formules confondues, à partir de plusieurs wilayas.

Il s’agit d’Annaba, pour le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, de Djelfa, pour le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, et d’Oran, pour la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda Imane Faraoun. Pour leur part, le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a supervisé le lancement de l’opération à partir de la wilaya de Batna, le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, à partir de Béchar, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, à Constantine, et le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, était, lui, à Mascara.

À Illizi, l’opération a été lancée par le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, alors que le lancement de l’opération de distribution de logements dans la wilaya de Bouira a été marqué par la présence du ministre du Commerce, M. Saïd Djellab.

Kamélia Hadjib