Canicule dans plusieurs wilayas : La Protection civile met en alerte ses unités

La Protection civile recommande notamment de «fermer les volets et les rideaux des façades exposées au soleil, maintenir les fenêtres fermées tant que la température extérieure est supérieure à la température intérieure, ouvrir les fenêtres tôt le matin, tard le soir et la nuit, et provoquer des courants d’air dans tout le bâtiment dès que la température extérieure est plus basse que la température intérieure, selon un communiqué de cette institution.

Baisser ou éteindre les lumières électriques, ne pas s’exposer au soleil en particulier pour les personnes âgées, les personnes atteint de maladies chroniques ainsi que les enfants, sont d'autres recommandations de la protection civile. Il est également suggéré aux citoyens d'aider les personnes dépendantes (nourrissons et enfants, personnes âgées, malades ou ceux qui ne peuvent pas jeûner) en leur proposant régulièrement des boissons.