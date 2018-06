Premier contingent de pèlerins du Sud : départ le 29 juillet d’Ouargla

Le premier contingent de pèlerins des wilayas du sud du pays, au titre du Hadj 2018, embarquera le 29 juillet prochain à partir de l'aéroport Ain El-Beida d'Ouargla vers les Lieux saints de l'islam en Arabie saoudite, a-t-on appris hier à la direction régionale Sud-Est de la compagnie «Air-Algérie''. Dix vols sont programmés pour le transport de 2.990 pèlerins des wilayas du Sud (Ouargla, El-Oued, Ghardaïa, Illizi, Djanet et Tamanrasset) à destination des Lieux saints de l'islam (Arabie saoudite) pour accomplir le rituel constituant le cinquième pilier de l'islam, avec une moyenne de 290 passagers par vol, a indiqué à l'APS le directeur régional d'Air Algérie, Mohamed Tewfik Bounoua, en marge du lancement de l'opération de vente des billets. Ces vols, dont six seront assurés par la compagnie Air Algérie et les autres par la compagnie aérienne saoudienne, se poursuivront jusqu'au 3 août prochain, a précisé le responsable en signalant que six appareils d'Air Algérie de type Airbus et d'autres de la compagnie saoudienne transporteront ces futurs pèlerins à destination de l'aéroport de Médine. Les vols de retour sont prévus de l'aéroport de Djeddah vers celui d'Ouargla entre le 31 août et le 13 septembre prochains, a-t-il ajouté. Deux agences de voyages ont été retenues cette année pour accompagner les hadjis, a encore fait savoir M. Bounoua, ajoutant que l'opération de vente de billets, fixés cette année à 120.000 DA, s'étalera sur une durée d'un mois à partir d'aujourd'hui.