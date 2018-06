En vue d’assurer une vie décente aux artistes : instaurer un cadre juridique

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a affirmé, dans la nuit de samedi à dimanche, depuis Batna, que «son département œuvre à instaurer un cadre juridique assurant une vie décente aux artistes». Au cours d’une cérémonie tenue au théâtre régional en l’honneur des artistes locaux, le ministre a indiqué que «les artistes algériens réalisent chaque année une étape importante dans l’acquisition de leurs droits» rappelant que jusque-là, «9.000 cartes d’artistes ont été attribuées à l’échelle nationale par le Conseil national des arts et des lettres et que 10.000 autres demandes de cartes ont été validées par la même instance». Il a également signalé que l'Office national des droits d'auteur et droits voisins (ONDA) a enregistré 20.000 affilés soulignant que «le devoir oblige à accorder plus d'attention à la catégorie des artistes». Le ministre de la Culture a assisté à un concert de madihs en présence de plusieurs artistes et intellectuels de la capitale des Aurès.