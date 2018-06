Restitution des crânes de Chouhada par la France : Le dossier avance

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a assuré, hier à partir de Boumerdès, que le dossier de restitution des crânes de chouhada se trouvant au musée de l’Homme de Paris (France) est sur la «bonne voie».

Des discussions, à ce sujet, étant en cours entre les deux parties (algérienne et française). «Quatre questions ont été proposées à l’examen par la partie algérienne, au titre de commissions mixtes algéro-françaises, dont le dossier des crânes de chouhada et des disparus», a indiqué le ministre dans une déclaration à la presse en marge d’une visite de travail dans la wilaya, signalant que «ces questions sont à l’examen et sur la bonne voie», et que le résultat du travail desdites commissions «sera annoncé en temps opportun». Dans une émission animée par la radio locale de Boumerdès, Tayeb Zitouni a, par ailleurs, fait part du parachèvement, par son département ministériel, du «recensement, de l'actualisation et de la numérisation de la totalité des monuments et sites historiques (entre cimetières, centres de torture et centres de commandement de l’Armée de libération nationale) et autres témoins vivants de la guerre de Libération nationale, à l’échelle nationale». «Nous nous attelons actuellement à effectuer des visites de terrain en vue de s'enquérir des mesures entreprises pour la protection et la préservation de ces monuments et sites historiques, en application du programme du gouvernement», a-t-il ajouté, affirmant qu'il existe une volonté pour leur préservation, particulièrement depuis la création d’associations dédiées pour ce faire, par les Assembles communales populaires concernées, grâce à un financement de la tutelle. M. Zitouni a souligné, en outre, la contribution de ce recensement national des monuments historiques, au même titre que le fichier national, dans la réduction des charges des communes relatives à leur entretien et réhabilitation. Il a aussi signalé l’existence de monuments et structures historiques requérant un entretien, et dont la prise en charge se fera en collaboration avec les autorités locales, à travers l’inscription d’opérations à leur profit. «Les monuments disparus feront l’objet de décisions portant sur la réalisation, en leur lieu et place, d’une plaque en marbre englobant un historique sur le lieu, quel qu’il soit (centre de torture, ou centre de commandement, et autres)», a-t-il fait savoir. «Outre l’entretien et la préservation de ces témoins vivants de notre glorieuse histoire, la démarche engagée par le ministère des Moudjahidine est inscrite à la faveur de la promotion et de l’écriture de l’histoire nationale, à travers le recueil de témoignages vivants des moudjahidine sur des batailles et autres événements historiques phares», a souligné M. Zitouni. Le ministre a ajouté que sa visite dans la wilaya de Boumerdès s'inscrit dans le cadre du suivi sur le terrain de la mise en œuvre, depuis janvier 2018, des directives du ministère, notamment celles inhérentes aux mesures prises de décentralisation des décisions et des procédures administratives relatives à l'assainissement de tous les dossiers en suspens. Outre sa mission principale, représentée par le recueil des témoignages et documents relatifs à la mémoire nationale et à l’écriture de l’histoire, le ministère des Moudjahidine a également pour rôle, a-t-il dit, de veiller «au suivi et à l’accompagnement de la mise en œuvre des mesures sus citées, parallèlement à l’accueil et à l'examen des recours introduits par les moudjahidine et leurs ayants droit à propos de leurs pensions et autres droits. Cette visite, à Boumerdès, a donné lieu à l’inspection de la stèle commémorative des chouhada «Chadjarate El Houria» (Arbre de la liberté), considérée parmi les plus grands monuments historiques du pays, selon l’exposé présenté sur place au ministre. Tayeb Zitouni a également procédé à la dénomination du CFPA de la région du Sahel de la commune de Boumerdès au nom du moudjahid Ali Saba, tandis que la résidence universitaire de Boudouaou a été baptisée au nom des frères Chahids «Toubal Rabah et Mohamed». A Zemmouri, le ministre a présenté ses condoléances à la famille Mandi, suite au décès du moudjahid, Mandi Mohamed, ex-membre de l’ALN.