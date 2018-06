68e congrès de la FIFA : Zetchi sera présent

Le président de la Fédération algérienne de football (FAF), KheireddineZetchi, accompagné de son secrétaire général, Mohamed Saâd, et du manager de l’équipe nationale, Hakim Meddane, se sont rendus, hier, à Moscou, via Frankfurt, pour assister au 68e Congrès de la FIFA qui aura lieu ce mercredi, 13 juin, soit la veille du coup d’envoi du Mondial Russia 2018.

Lors de ce congrès, les membres de l’assemblée générale de la FIFA devront valider le procès-verbal du 67e Congrès qui s’est tenu à Manama (Bahreïn) les 10 et 11 mai 2017 et examineront d’autres points inscrits à l’ordre du jour.