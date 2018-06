USMA : Mécha Bazdarevic fait machine arrière

Encore un revirement de situation pour le moins inattendu à l’USMA. Alors que tout était fait pour que Mécha Baždarević s’installe à la tête de la barre technique des Rouge et Noir la saison prochaine, voilà que nous apprenons que le technicien serbe a fait machine arrière. C’est officiel, en effet, l’ancien coach du FC Sochaux a informé Abdelhakim Serrar via son manager qu’il renonçait à son engagement avec l’USMA.

Attendu initialement cette semaine pour signer son contrat, Mécha Baždarević a expliqué sa volte-face par son obligation de rester au chevet de sa maman malade. Néanmoins, tout porte à croire que les contacts récents avec le FC Nantes seraient derrière sa décision de ne pas s’engager avec l’USMA préférant naturellement attendre une offre ferme d’un club de Ligue 1 française.

Après Badou Zaki, pourtant d’accord initialement pour s’engager à l’issue d’une rencontre avec Serrar chez lui à Casablanca, c’est au tour de Mécha Baždarević de faire faux bond.

Néanmoins, Abdelhakim Serrar s’est dit serein sur l’aboutissement prochain du dossier de l’entraîneur. «Il n’y a pas lieu de s’inquiéter. Nous sommes en train de travailler là-dessus avec des personnes compétentes. Comme je l’ai déjà déclaré, nous voulons un entraîneur de renommée et nous allons prendre notre temps pour choisir en fonction de nos moyens et nos ambitions», a déclaré le directeur sportif de l’USMA qui continue à s’activer sur le marché des transferts depuis quelques jours.

Amar B.