MC Alger : Saïfi quitte le club

L’enfant terrible du MC Alger Rafik Saifi vient de décider de quitter son poste d’entraîneur-adjoint du MCAlger. Il n’a pu accepter de rester presque en rade dans ce club, surtout que son conflit avec l’entraîneur en chef, le français Bernard Casoni, était apparent à tous. La cohabitation devenait alors quasi-impossible, surtout que Saïfi voulait prendre en solo la barre technique du club algérois. D’ailleurs, lors de la saison écoulée, le « mic mac » entre les deux hommes était connu de tous. Cette situation a eu raison de la grande débauche d’énergie du doyen des clubs algériens. Et les derniers mauvais résultats récoltés sont directement induits par le désaccord flagrant entre les deux hommes. D’ailleurs, le coach corse du MCA a menacé à plusieurs reprises de partir avant qu’il ne soit raisonné et convaincu par Kaci-Saïd qui croit en lui. Il a alors décidé de le garder pour la prochaine saison qui sera des plus prometteuses pour le club avec la suite des matches de poules de la Ligue des champions d’Afrique où le club est classé à le deuxième place avec 04 pts. C'est-à-dire à deux points de l’intouchable TPMazembe, vainqueur de l’ESS sur le net score de 4 à 1. Avec le départ de Saïfi, que beaucoup vont regretter certainement, Casoni aura ainsi les coudées franches pour préparer comme il l’entend son équipe, surtout que le stage d’intersaison est prévu en France. De plus, il veut être seul maître à bord. Son conflit avec Chaouchi avait provoqué le départ du gardien international, puisqu’on vient de recruter le gardien de l’OMédéa, Morseli. Avec Chaâl, Daâs et Morseli, le MCA n’a plus besoin d’un autre gardien. Il est clair que le MCA version 2018/2019 ne cache pas ses ambitions pour réussir quelque chose de probant lors de la fin de saison. Il y eut le renforcement de l’équipe avec les arrivées de Haddouche, Benothmane, Arous et le gardien Morseli. Il est certain que Kaci Saïd va faire signer à Casoni un contrat de deux ans et un bon salaire afin de le placer dans les meilleures conditions pour bien travailler et apporter les titres que le MCA cherche depuis longtemps. Il faut dire, et en raison des échéances proches qui attendent le club, le MCA a déjà repris les entraînements à l’Ecole supérieure de l’hôtellerie d’Aïn Benian. Tous les joueurs ou presque ont répondu à l’appel en vue d’être prêts pour les matches de la Ligue des champions d’Afrique et notamment le fameux match contre le TPMazembe du 17 juillet prochain en terre congolaise. Ce serait un match des plus difficiles où il faudra bien se préparer. Il sera la clé de la qualification au prochain tour. Il y aura aussi au mois d’août prochain le match de la coupe arabe contre le club bahreïni d’El Riffa SC (aller : 8, 9, 10, 11, 12 août / retour : 27, 28, 29 septembre). Il faut dire aussi que le MCA n’a pas encore clos son recrutement. Il veut toujours faire signer Bourdim, le joueur de la JSSaoura. Il ne démord pas.

H. G.