Préparation des JM de Boxe : La sélection nationale en Tunisie

C’est le quatrième stage précompétitif organisé par l'entraîneur national Dine Ahmed. Pour rappel, ce stage est le quatrième du genre auquel ont pris part les pugilistes retenus pour ces joutes. Par ailleurs, l'équipe nationale, dont la préparation a été perturbée par l'instabilité à la tête de la fédération, a participé au championnat arabe au Soudan, aux tournois internationaux de Serbie et de Sétif, qui ont eu lieu en début du mois. Aux jeux méditerranéens, la sélection nationale vise, comme à son habitude dans les différentes compétitions internationales, le podium dans différentes catégories de poids. Néanmoins, la mission des camarades de Kramou sera difficile, vu le niveau très élevé de la compétition en Espagne. Avec la participation des Français, des Turques, des Espagnoles ou encore des Grecques, il sera très difficile de rivaliser. Neufs boxeurs, tous champions d'Algérie, à l'exception de Hadj Aissa, prendront part au tournois. La catégorie des - 49 kg est supprimée du programme de ces jeux. Il s'agit de Mordjane (-52 kg), le vice-champion d'Afrique Litim (-56 kg), du champion d'Afrique et 5e aux Jeux Olympiques, Benbaâziz (-60 kg), du champion arabe Kramou (-64 kg), de Bensaâd (-69 kg), de Boudia (-75 kg), du champion arabe Houmri (-81 kg), de Hadj Aissa (-91 kg) et de Ouarzeddine (+91 kg). C'est pratiquement la même sélection qui a participé aux jeux islamiques l'année dernière à Baku (Azerbaïdjan), où elle était revenue bredouille. D'autre part, rappelons que Abdelmajid Nehassia, président déchu de la Fédération algérienne de boxe (FAB), a été rétabli dans ses droits par le Tribunal algérien de règlement des litiges sportifs (TARLS), en tant que président «légitime» de l'instance sportive en question. Celui-ci a d'ailleurs écrit à l'actuel premier responsable de la FAB pour lui demander d'effectuer les passassions de consignes. Il compte se présenter le lundi 11 au siège de la fédération pour reprendre son poste. Chose que refuse d'entendre Abdellah Drâa, qui dit n'avoir reçu aucune notification dans ce sens, rappelant par la même que Nahassia fait aussi l'objet d'une suspension de la part de l'ex-ministre de la jeunesse et des sports, Ould Ali.

A noter, par ailleurs, que l'Algérie organisera du 03 au 11 novembre prochain les championnats d'Afrique militaires. Cette compétition, à laquelle prendra part 19 pays, aura lieu au centre de réparation des équipes militaires de Ben Aknoun (Alger).

Rédha M.