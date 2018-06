Syrie, Al Assad : « la présence américaine et britannique constitue une invasion »

Le président Bachar al-Assad a indiqué hier que «la présence des forces américaines et britannique en Syrie est illégale» et constitue "une violation de la souveraineté d’un Etat», promettant de poursuivre la lutte contre les terroristes jusqu'à la «libération de tous les territoires syriens».

Dans un entretien qu’il a accordé au journal britannique «The Mail on Sunday», le président al-Assad a souligné que «la présence américaine et britannique dans des territoires syriens est illégale et constitue une invasion», car, précise-t-il, «elle viole la souveraineté d’un pays, qu’est la Syrie». Quant à l'intervention militaire russe en Syrie, il a assuré que celle-ci est motivée répondant à l’invitation du gouvernement syrien, affirmant dans ce sens que leur présence en Syrie est «légale, au même titre que celle de l'Iran». Grâce à l'aide apportée par les coopérants russes et iraniens, le président syrien a assuré que la Syrie a réussi à faire face à Daesh durant les sept années du conflit, signalant : «qu'aucune autre partie n’a fait la même chose, même partiellement».

A la question de savoir si la Russie intervient dans les affaires internes de la Syrie, comme le prétendant certaines parties, le président al-Assad a fait noter que «la Russie lutte pour le droit international et qu’une partie de ce droit porte sur la préservation de la souveraineté des Etats, dont fait partie la Syrie». «La décision unique sur ce qui se passe ou ce qui aura lieu en Syrie reste une décision uniquement syrienne», a-t-il appuyé.