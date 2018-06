Nucléaire iranien, Téhéran : « Le temps de la décision est venu »

Le président du Parlement iranien, Ali Larijani, a exhorté hier les Européens à annoncer «rapidement» leur décision pour garantir la survie de l'accord sur le nucléaire, en prévenant que le temps de la discussion arrivait «à son terme».

Les pays européens, qui sont parties prenantes de l'accord de 2015 visant à empêcher l'Iran de se doter de l'arme atomique, tentent de sauver ce texte, grandement fragilisé par le retrait américain annoncé le mois dernier par le président Donald Trump.

Ils doivent notamment répondre à une série de conditions posées par la République islamique pour rester dans l'accord en l'absence de Washington. «Il doit être clair que les dirigeants iraniens ne vont pas se contenter des promesses sans fin de l'Europe», a dit M. Larijani dans une adresse au Parlement diffusée à la télévision. «Le temps des négociations arrive à son terme et l'Europe doit dire si elle est capable de préserver l'accord sur le nucléaire.

Elle doit se prononcer explicitement et rapidement, car dans le cas contraire, l'Iran va passer aux étapes suivantes, sur le nucléaire et sur d'autres questions», a-t-il ajouté.