Cessez-le feu en Afghanistan : Un tremplin vers des pourparlers de paix ?

Le cessez-le-feu qui démarrera la semaine prochaine entre les forces de sécurité afghanes et les talibans pourrait servir, s'il est respecté, de tremplin vers des pourparlers de paix, après presque 17 années de conflit, ont estimé des analystes.

Ce cessez-le-feu mutuel, s'il est fructueux, peut vraisemblablement inspirer de futures démarches, plus significatives, vers un processus de paix, car les deux parties se diraient alors : «nous pouvons y arriver». Cela montrerait aussi, que la hiérarchie talibane sait contrôler sa base.

Les talibans ont annoncé samedi un cessez-le-feu de trois jours, à l'occasion de la fin du ramadan, une première depuis 2001, qui intervient deux jours après la déclaration d'un cessez-le-feu unilatéral par le président Ashraf Ghani. Le président afghan a lié cette tentative à une fatwa prise lundi par 3.000 oulémas de tout le pays, qui ont déclaré les attaques-suicide "haram" et ont recommandé aux belligérants d'interrompre les combats.

Le Pentagone avait préalablement annoncé que des cadres talibans négociaient avec les autorités afghanes sur un possible cessez-le-feu. Ashraf Ghani avait déjà proposé des pourparlers de paix aux insurgés en février, leur offrant de devenir un parti politique s'ils acceptaient la Constitution de 2014 et un cessez-le-feu.

Mais ils l'avaient ignoré. Quelques jours plus tôt, les talibans avaient de leur côté écrit aux Etats-Unis pour tenter d'instaurer un dialogue bilatéral avec la superpuissance. Washington avait refusé.