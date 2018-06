Souffrance du peuple sahraoui : « L’Espagne ne peut pas rester impassible »

Le président de la Coordination espagnole des associations solidaires avec le Sahara occidental a souligné, dans une lettre adressée au nouveau chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez que «l’Etat espagnol ne peut pas rester impassible face à ce qui se passe au Sahara occidental» occupé. Le félicitant pour son nouveau poste de Premier ministre, le président de Ceas-Sahara, José Taboada a également demandé dans sa lettre que «l’Etat espagnol doit fournir toutes sortes d’initiatives pour aider à trouver une solution juste et définitive pour mettre fin à la terrible souffrance du peuple sahraoui». Le même responsable a rappelé au nouveau chef de l’exécutif espagnol que le peuple sahraoui a été divisé par le «mur de la honte et vit au quotidien, dans les zones occupées, des violations systématiques des droits de l’Hommes». «La présence de l'Espagne au sein du conseil des droits de l'Homme des Nations unies à Genève au cours de la période 2018-2020, est «l'occasion pour notre pays d’adopter une position forte et active dans la défense de la légalité internationale et les droits de l'homme du peuple sahraoui», a-t-on ajouté. José Taboada a souligné, par ailleurs, qu’une «nouvelle étape pleine d’espoir» s’ouvre avec le gouvernement socialiste et lui demande «de chercher une solution à ce conflit par le dialogue et la négociation entre les deux parties mais avec une grande détermination et un courage qui permettront au peuple sahraoui de vivre librement sur ses terres» et exercer son droit inaliénable de l'autodétermination. Ceci est une «aspiration légitime», a poursuivi le président de la Ceas dans sa lettre, partagée par de nombreux citoyens espagnols qui sont conscients de «de la situation difficile que vit le peuple sahraoui et qui restent déterminés à apporter soutien et solidarité». «Nous sommes confiants que le gouvernement socialiste va œuvrer pour le règlement de cette question pour mettre fin à tant d’années de souffrances, d’exil et d’occupation», a-t-on ajouté, avant de préciser que «l'Espagne démocratique a une obligation historique de réparer». «L’Espagne a une dette historique envers le peuple sahraoui qui lutte pacifiquement pour son indépendance depuis plus de 40 ans».