Sommet Trump - Kim : Entre doutes et optimisme

La rencontre tant attendue entre Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jung-un aura finalement lieu à la date et à l’endroit prévus. Un face-à-face qui est une première dans l’histoire des deux pays.

En 1994, l’ex-président Jimmy Carter a effectué un voyage sans précédent en Corée du Nord, dans le cadre de la Fondation Carter pour la paix, au moment où les États-Unis étaient proches de la guerre avec le régime de Pyongyang en raison de son programme nucléaire. Il faut attendre 2000 avant un véritable voyage officiel. Madeleine Albright devient la première secrétaire américaine à se rendre à Pyongyang où elle rencontre Kim Jong-il, le père de l’actuel dirigeant Kim Jong-un. Cette visite devait préparer une visite encore plus importante, celle du président Clinton, qui souhaite aller en Corée du Nord avant la fin de son mandat. Mais le déplacement de Bill Clinton n’a pas lieu sous son mandat, et son successeur Georges Bush a fini par refroidir les relations entre les deux pays qualifiant la Corée du Nord, avec l’Irak et l’Iran «d’axe du mal». Cependant la complexité des dossiers au menu et les points de vue diamétralement opposés font planer des doutes quant à l’issue de cette rencontre. L'arsenal nucléaire nord-coréen, qui a valu à Pyongyang une impressionnante série de sanctions de l'ONU au fil des ans, occupera l’essentiel des discussions. Washington réclame une dénucléarisation «complète, vérifiable et irréversible» de la Corée du Nord. Pyongyang s'est déclaré favorable à une dénucléarisation de la péninsule, mais cette formule très vague laisse la place à d'innombrables interprétations. L’empressent dont à tout le temps fait preuve le président américain et ses différents volte-face, le dernier s’était lors du sommet du G7, pèsera surement sur les résultats du sommet et, selon des analystes, pourrait constituer un handicap pour concilier les deux tendances. En effet, entre le besoin sécuritaire prôné par Pyongyang et la contrepartie économique agitée par Washington, c’est un choix cornélien. D’où la nécessité pour les observateurs d’opérer «étape par étape». Selon Washington, mettre fin à la guerre de Corée par la signature d’un traité de paix entre le nord et le sud serait déjà une victoire historique. Détendre l’atmosphère, instaurer progressivement la confiance, Donald Trump doit tout faire pour gagner ce pari après sa sortie inattendue lors du G7. Il y va de sa crédibilité.

M. T.