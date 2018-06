Paris la blanche, de Lidia terki : La déchirure !

Rekia quitte sa Kabylie natale pour rejoindre Alger, comme première étape. Ensuite, elle prend le bateau pour Marseille et arrivée sur place le train pour Paris, elle qui n’avait jamais franchi le seuil de son village perché au sommet de l’imposant Djurdjura. D’un âge avancé, elle se retrouve dans la grisaille de Paris, déambulant seule, déterminée à retrouver son mari Nour, travailleur émigré, vivant avec ses compatriotes dans des foyers depuis plus d’une quarantaine d’années, se contentant d’envoyer des mandats à sa femme.

L’intrigue est mince et simple, la recherche du mari parti travailler en France. Le scénario est original et il tire sa force de sa manière de conter une déchirure des petites gents, d’évoquer leurs préoccupations et de restituer l’essentiel, un amour à l’ancienne où la pudeur n’exclut pas le lien sacré où tout se dit avec le regard et avec des mots que seule la force d’aimer en dépit des années et de la séparation, peut inventer. Le film

«Paris la blanche», réalisé en 2017, séduit d’emblée par son rythme, aussi lent que les pas d’une vieille dame

mais cela n’altère pas sa force persuasive. Le spectateur est capté pour ne plus être relâché. Il suit le parcours de Rekia qui, au gré de ses pérégrinations, trouve des marques d’humanisme chez des gens qui souffrent comme elle, des gens de la communauté émigrée. Il suffit de vouloir aider son prochain pour y parvenir même quand on est dépourvu de moyens. Le mari retraité est retrouvé, la séquence des retrouvailles du couple séparé est émouvante et juste. Le couple est à Paris, Nour invite sa femme dans un modeste restaurant, elle est heureuse. Au sortir, il lui montre les immeubles qu’il construit avec d’autres travailleurs émigrés, certains en voie de démolition parce que trop anciens. Une fois arrivé dans l’appartement, le couple s’échange quelques amabilités, elle lui parle de ses enfants et de ses petits-enfants, il la regarde amoureusement, étale une peau de mouton et lui laisse son lit à une place pour dormir. Elle refuse et s’allonge à ses côtés. Le jour se lève, elle lui parle des gens qui l’ont aidée à le retrouver et de son intention de le prendre avec elle en Algérie. Tendrement, il lui fait comprendre qu’il ne peut pas retourner en Kabylie. Elle est déçue. Bras dessus, bras dessous, le couple visite Paris et l’inévitable Tour Eiffel que Nour avoue voir de près pour la première fois, une façon indirecte de dire que le travailleur émigré n’a même pas le temps de visiter la capitale de la France.

Le jour du retour en Algérie arrive, Nour accompagne Rekia à la gare, la tient par les mains, par les yeux et elle lui promet de l’attendre et de l’enterrer dans son village natal.

Le film est un morceau de tendresse et un océan d’émotion. Tassadit Mandi dans le rôle de Rokia est magnifique et juste. Elle campe son rôle avec une rare justesse et une crédibilité avérée. Zahir Bouzerar dans la peau de Nour apporte toute son expérience et son talent à ce drame qui se regarde avec une affection renouvelée.

Abdelkrim Tazaroute