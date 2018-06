Bibliothèque publique de Chlef : Grande affluence à la Kheima de lecture

Une affluence nombreuse de familles et d’enfants est enregistrée durant ce Ramadhan à la «Kheima (tente) de lecture». Une manifestation culturelle et artistique organisée, depuis le début du mois sacré au hall de la bibliothèque de lecture publique de Chlef. «Cette 2e édition a connu un franc succès et un grand engouement de la part des familles, qui ont trouvé dans cet espace de quoi étancher leur soif d’activités culturelles et de loisirs, entre chants adaptés aux besoins des enfants, pièces théâtrales et autres déclamations poétiques présentées par des poètes locaux et d’autres venus wilayas voisines», a indiqué à l’APS le directeur de la bibliothèque, Mohamed Guemoumia. «Outre le côté divertissant, l’opportunité est également offerte pour l’émergence de talents en herbe, grâce aux multiples concours culturels organisés au profit des enfants en fin de soirée, pour ancrer chez eux les valeurs de concurrence loyale, et de l’amour de la lecture et de la culture en général», a t-il ajouté.

De nombreuses familles, approchées par l’APS, ont salué cette initiative avec ses activités culturelles et divertissantes, destinées tant aux adultes qu’aux enfants. «Ce rendez-vous devient une tradition au niveau de la bibliothèque de lecture publique de Chlef, d’autant plus que les familles chelfiennes ont grand besoin d’espaces de détente de ce type», comme indiqué par M. Ammari. Z’hour, une dame rencontrée sur place, a, par ailleurs, assuré que ce sont ses enfants qui la rappellent chaque soir la tenue de ce rendez vous désormais incontournable. Un poète de la région, Mokhtari Mansour a indiqué, à ce propos, que la manifestation est devenue un rendez-vous culturel et artistique pour les familles locales, qui font ainsi connaissance des grandes figures du domaine littéraire et du patrimoine culturel local. Diverses activités récréatives sont assurées en soirée, au titre de cette 2e édition, dont des chants religieux, des spectacles de clowns, des pièces théâtrales pour adultes et enfant et des déclamations poétiques, sachant que les participants aux concours culturels sont récompensés en fin de soirée.